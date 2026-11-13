$!Afinan operativo de seguridad y logística para la reapertura del Paseo de las Estrellas y la primera manifestación de Carnaval

MAZATLÁN._ Con el propósito de evitar contingencias durante la reapertura y develación de nuevas insignias en el Paseo de las Estrellas, así como dar fluidez a la primera manifestación del Carnaval Internacional Mazatlán 2027, este viernes se celebró una reunión de trabajo interinstitucional de logística y seguridad.
La reunión fue convocada por el Instituto de Cultura de Mazatlán y estuvo presidida por Oscar García Osuna, director general de esta paramunicipal, quien informó que con motivo de la reapertura del Paseo de las Estrellas, el lunes 16 de noviembre a partir de las 07:00 horas, agentes de Tránsito y Vialidad implementarán un operativo para el despeje de vehículos y cierre total a la circulación vehicular en puntos estratégicos como el Paseo Claussen, de la Avenida Zaragoza a la calle Ángel Flores.
Lo anterior debido al montaje del escenario para el elenco que acompañará la develación de nuevas insignias, el reconocimiento a la Banda MS y al cantautor sinaloense Horacio Palencia.
El acceso para el público será por la calle Ángel Flores.
Para la manifestación de Carnaval
Este año, la primera manifestación del Carnaval de Mazatlán será el 26 de noviembre e iniciará a las 16:00 horas y estrenará nueva ruta en la colonia Benito Juárez para concluir con una fiesta en el Lienzo Charro.
Se contemplan cortes a la circulación y despeje vehicular sobre la Avenida Juan Pablo II durante la etapa de formación vehicular (en un horario de 13:00 a 16:00 horas), así como la avanzada para el recorrido que comprenderá la misma Juan Pablo II, calle Acuario, calle México 68, Avenida Internacional y la calle Gral. Manuel Salazar de la colonia Juárez.
Seguridad Pública, Protección Civil y Servicios
Las corporaciones de seguridad y auxilio presentes en la reunión coordinarán la vigilancia perimetral, el resguardo de los contingentes y la protección de las zonas de afluencia masiva.
Áreas operativas del municipio como Servicios Públicos, Aseo Urbano y Logística mantendrán guardias y labores de limpieza antes, durante y después de los eventos para preservar los espacios en óptimas condiciones.