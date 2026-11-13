$!Afinan operativo de seguridad y logística para la reapertura del Paseo de las Estrellas y la primera manifestación de Carnaval

MAZATLÁN._ Con el propósito de evitar contingencias durante la reapertura y develación de nuevas insignias en el Paseo de las Estrellas, así como dar fluidez a la primera manifestación del Carnaval Internacional Mazatlán 2027, este viernes se celebró una reunión de trabajo interinstitucional de logística y seguridad.

La reunión fue convocada por el Instituto de Cultura de Mazatlán y estuvo presidida por Oscar García Osuna, director general de esta paramunicipal, quien informó que con motivo de la reapertura del Paseo de las Estrellas, el lunes 16 de noviembre a partir de las 07:00 horas, agentes de Tránsito y Vialidad implementarán un operativo para el despeje de vehículos y cierre total a la circulación vehicular en puntos estratégicos como el Paseo Claussen, de la Avenida Zaragoza a la calle Ángel Flores.

Lo anterior debido al montaje del escenario para el elenco que acompañará la develación de nuevas insignias, el reconocimiento a la Banda MS y al cantautor sinaloense Horacio Palencia.

El acceso para el público será por la calle Ángel Flores.