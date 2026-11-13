Mazatlán
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Seguridad

Afinan operativo de seguridad y logística para la reapertura del Paseo de las Estrellas y la primera manifestación de Carnaval

Habrá cierres a la circulación en el Paseo Claussen el 16 de noviembre y en vialidades de la colonia Juárez durante la primera manifestación, el día 26
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
13/11/2026 19:28
13/11/2026 19:28

MAZATLÁN._ Con el propósito de evitar contingencias durante la reapertura y develación de nuevas insignias en el Paseo de las Estrellas, así como dar fluidez a la primera manifestación del Carnaval Internacional Mazatlán 2027, este viernes se celebró una reunión de trabajo interinstitucional de logística y seguridad.

La reunión fue convocada por el Instituto de Cultura de Mazatlán y estuvo presidida por Oscar García Osuna, director general de esta paramunicipal, quien informó que con motivo de la reapertura del Paseo de las Estrellas, el lunes 16 de noviembre a partir de las 07:00 horas, agentes de Tránsito y Vialidad implementarán un operativo para el despeje de vehículos y cierre total a la circulación vehicular en puntos estratégicos como el Paseo Claussen, de la Avenida Zaragoza a la calle Ángel Flores.

Lo anterior debido al montaje del escenario para el elenco que acompañará la develación de nuevas insignias, el reconocimiento a la Banda MS y al cantautor sinaloense Horacio Palencia.

El acceso para el público será por la calle Ángel Flores.

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Para la manifestación de Carnaval

Este año, la primera manifestación del Carnaval de Mazatlán será el 26 de noviembre e iniciará a las 16:00 horas y estrenará nueva ruta en la colonia Benito Juárez para concluir con una fiesta en el Lienzo Charro.

Se contemplan cortes a la circulación y despeje vehicular sobre la Avenida Juan Pablo II durante la etapa de formación vehicular (en un horario de 13:00 a 16:00 horas), así como la avanzada para el recorrido que comprenderá la misma Juan Pablo II, calle Acuario, calle México 68, Avenida Internacional y la calle Gral. Manuel Salazar de la colonia Juárez.

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Seguridad Pública, Protección Civil y Servicios

Las corporaciones de seguridad y auxilio presentes en la reunión coordinarán la vigilancia perimetral, el resguardo de los contingentes y la protección de las zonas de afluencia masiva.

Áreas operativas del municipio como Servicios Públicos, Aseo Urbano y Logística mantendrán guardias y labores de limpieza antes, durante y después de los eventos para preservar los espacios en óptimas condiciones.

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