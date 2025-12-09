$!Afinan operativo Guadalupe-Reyes en Mazatlán en medio de reciente ola de violencia

MAZATLÁN._ En el contexto de la ola de violencia por la que atraviesa Mazatlán, donde se han registrado explosiones y ataques a balazos contra expendios, además del reciente caso en Villa Unión donde delincuentes dispararon e incendiaron una vivienda donde fallecieron dos personas, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez participó este martes en una nueva sesión de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz.

Esta reunión fue realizada en las instalaciones de la Tercera Región Militar.

En este reciente hecho violento en la sindicatura de Villa Unión, los vecinos criticaron la tardanza de más de tres horas de las autoridades de seguridad.

De acuerdo con un comunicado, durante el encuentro, autoridades de los tres niveles de gobierno revisaron las estrategias operativas que se implementarán durante la próxima temporada decembrina.