$!Afinan operativo Guadalupe-Reyes en Mazatlán en medio de reciente ola de violencia

MAZATLÁN._ En el contexto de la ola de violencia por la que atraviesa Mazatlán, donde se han registrado explosiones y ataques a balazos contra expendios, además del reciente caso en Villa Unión donde delincuentes dispararon e incendiaron una vivienda donde fallecieron dos personas, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez participó este martes en una nueva sesión de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz.
Esta reunión fue realizada en las instalaciones de la Tercera Región Militar.
En este reciente hecho violento en la sindicatura de Villa Unión, los vecinos criticaron la tardanza de más de tres horas de las autoridades de seguridad.
De acuerdo con un comunicado, durante el encuentro, autoridades de los tres niveles de gobierno revisaron las estrategias operativas que se implementarán durante la próxima temporada decembrina.
El propósito central de la reunión fue afinar los últimos detalles del Plan de Operaciones Guadalupe-Reyes 2025-2026, el cual dará inicio este miércoles 10 de diciembre y concluirá el 7 de enero.
Este operativo contempla acciones coordinadas para garantizar condiciones de tranquilidad y orden a residentes y visitantes durante las festividades.
En la sesión se abordaron temas relacionados con la prevención del delito, atención a emergencias, movilidad y vigilancia en puntos estratégicos.
Asimismo, se revisaron mecanismos de comunicación interinstitucional para asegurar una respuesta eficiente ante cualquier situación que pudiera presentarse durante el periodo vacacional.
La Presidenta Municipal destacó la importancia de estas reuniones continuas, cuyo objetivo es fortalecer las estrategias entre las corporaciones de seguridad y los cuerpos de auxilio.
Subrayó que la cooperación entre autoridades municipales, estatales y federales es fundamental para brindar un entorno seguro y de paz a la población.