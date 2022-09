Afirma Alcalde de Mazatlán que no hay recursos para reconstruir de inmediato puente de la Ampliación Villa Verde

”Era un tema que ya habíamos platicado con ellos: no hay recursos para resolverlo de inmediato porque se tiene que hacer un estudio técnico que tiene un costo de 8 millones de pesos, de tal manera que estamos trabajando en ello para poder hacer el estudio y poder hacer ese puente, que ya tenemos el dinero del puente, pero si lo hacemos sin ese estudio hidrológico va salir la misma, como tirar el dinero al drenaje”, continuó Benítez Torres en entrevista la mañana de este sábado.

”Entonces ya lo entendieron, lo que querían era ser escuchados porque las autoridades no les habían abierto la puerta para explicarles la situación, ya están informados, los atiende el Secretario (del Ayuntamiento) el lunes va ir allá al fraccionamiento en el entendido de que en cuanto se pueda se va resolver, en cuanto se tenga el estudio”.

Fue la tarde del viernes cuando los vecinos de dicho fraccionamiento, previo al partido entre Mazatlán FC contra el Toluca bloquearon la Avenida Múnich, frente a los campos deportivos Tirado, a pocos metros al sur del entronque de la Avenida Jacarandas, con dirección hacia el estadio de futbol Kraken, para exigir la reconstrucción de dicho puente, colapsando por momentos el tráfico hacia el norte.

Los vecinos dijeron que si no les dan respuesta positiva el lunes a las 10:00 horas, volverían a bloquear.

El Presidente Municipal expresó que no acudió la tarde del viernes al lugar del bloqueo porque no se quiere volver rehén de chantajes ciudadanos, que están en su derecho de manifestación, pero no deben afectar a terceras personas.

”No, no, no acudí ayer, no me quiero volver rehén de chantajes ciudadanos, acuérdese que ahorita las escuelas están cerrando avenidas, estamos facultados para ir y con la fuerza pública levantarlos, esa es la facultad del Alcalde, dar esa orden, pero no es nuestra línea, apelamos al entendimiento y a la consciencia de la gente: no le causan daños a nosotros ni al Alcalde, ni a ningún trabajador (con el bloqueo a la vialidad), le causan daño a la ciuadd porque ellos necesitan del tráfico (del libre tránsito)”, continuó Benítez Torres.

”Dañan a terceros y ahí la autoridad me dice deténlos por estar haciendo ese tipo de acciones, las manifestaciones de inconformidad son válidas, pero nunca afectando a terceros (como el viernes que iba mucha gente al estadio de futbol)”.