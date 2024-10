Afirma Alcalde que hechos violentos en la zona turística no frenan recuperación de visitantes al puerto

A pesar de que Mazatlán se ha visto afectado por la falta de turismo debido a la inseguridad que ha pegado fuerte en algunas partes de Sinaloa, el Alcalde de Mazatlán declaró que estos hechos son entre grupos rivales y por eso no afectan directamente a la población.

Édgar González Zataráin señaló que es lamentable que estos hechos sigan sucediendo en la ciudad, y aunque reconoció que sí dañan la imagen de Mazatlán, recalcó también que el puerto sigue siendo un lugar seguro para los visitantes, por lo que no cree que afecte la recuperación que estaban teniendo.

“Son los puntos esos de las habichuelas, es lo mismo, son ejecuciones que traen entre ellos, afortunadamente no meten riesgo a la población, pero es lamentable que sigan sucediendo este tipo de hechos, porque fueron dos hechos ahí, anterior también tuvimos, y lo repito, son esos hechos que lamentablemente se están realizando entre ellos en las ejecuciones y que no deja de ser un problema”, dijo González Zatarian.

“Sí dañan la imagen estos casos, pero no paraliza el crecimiento, no afecta, la gente entiende, sale a la gente a la calle porque no ve un riesgo; no es lo mismo enfrentamientos, no está el riesgo así latente, y la gente sabe perfectamente que este tipo de hechos son entre gente que anda metida en este tema, entonces no es contra un ciudadano común, por ende no paraliza, va a seguir adelante la economía”.

Añadió que Mazatlán sigue recuperando el turismo de forma sana por sobre todo los incidentes o rumores que pueda haber desde afuera, ya que cuentan con la protección de elementos de Marina y Guardia Nacional, por lo que cada vez es más común ver más negocios y restaurantes llenos de visitantes y locales.

”Se va recuperando paulatinamente la ciudad, obviamente no hemos tenido algo que pueda paralizar la afluencia, ya no hemos tenido bloqueos de carretera en la Mazatlán-Durango, sobre todo en la parte que nos provoca más conflicto; entonces ya empieza a venir la gente, ya están llegando, ya hay muchos camiones charteros, ya hay muchos turistas, ya se ven concurridos los restaurantes, incluso en muchos de ellos ya hay filas, ya esto ha hecho que se está retomando la economía, espero que así siga, no hay que echar la campana al vuelo, pero sí ha estado reputado el turismo hoy”.

“Anoche nos reunimos precisamente para que se tuviera bien resguardado todo lo que es la zona comercial, turística, y principalmente en la zona del malecón porque había mucho turista, por lo que nos ayudó la Marina, la Guardia Nacional, con ese recurso de vigilancia durante los fines de semana”.