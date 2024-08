MAZATLÁN._ El Gobierno de Mazatlán mantiene operativos constantes no solo en gaseras, sino en otros negocios para evitar incidentes como el ocurrido el fin de semana en Culiacán, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin.

Señaló que Protección Civil se encarga de prevenir esto con protocolos constantes, y no solamente con gaseras, sino en demás aspectos.

“El tema de las gaseras obviamente son temas muy recurrentes que hay que estar revisando, y no nada más gaseras, también el tema de los hospitales, cómo lo que pasó con los oxígenos en el Seguro de Mazatlán, que fue un accidente porque rompieron la tubería, pero es algo recurrente que se tiene que hacer”.

“Hay mucho trabajo en materia preventiva, Protección Civil tiene que andar con un montón de protocolos que de manera constante deben estar revisando, y que si no lo hacemos se puede hacer un caos, entonces, esos son los problemas que hay que prevenir para no tenerlos aquí en Mazatlán y pase una desgracia”, declaró.

Recalcó que Protección Civil siempre hacen revisiones a distintos establecimientos de gaseras, además de contar con un programa para revisar también si hoteles y antenas cuentan con las normas preventivos necesarias para brindar un buen servicio, mientras que al mismo tiempo han trabajado de la mano en Oficialía Mayor.

“Se han hecho revisiones y no solamente a las gaseras, aquí traemos un programa de revisión completo y muy extenso en tema de gaseras y de antenas; por ejemplo, hace poco hubo un problemón porque hay antenas que ya dieron su vida útil y las suspendimos, provocando que hubiera un reclamo ahí de las empresas, y bueno, ha sido un escándalo jurídico con ellos, pero son antenas que ya no tienen la seguridad, que incluso ha acudido Oficialía Mayor y nos hemos enterado cómo está ese tema. Hemos estado yendo también a hoteles a checar las plantas de emergencias que se tienen para ver si cuentan con el seguro”.

Añadió que hasta el momento no cuentan con ningún reporte de un caso parecido a lo que pasó en Culiacán, ya que afirma que Protección Civil tiene conocimiento de ese tipo de cuestiones y le informan constantemente.

“No tengo reporte alguno de casos como el de Culiacán; Eloy Ruiz de Protección Civil puede tener algún detalle, pero debe ser mínimo porque ya me lo habrían reportado si hubieran encontrado algo más grave, y por el momento no me ha reportado nada”.

‘Mazatlán está tranquilo’: ALCALDE

Al ser cuestionado acerca de temas de seguridad en el puerto tras los sucedido en Quilá, Culiacán, hace unos días, donde se suscitó una balacera, el Alcalde mencionó que la ciudad está tranquila y en calma, sin ningún tipo de problema de violencia; además añadió que no tiene conocimiento acerca de que llegarán más elementos de la Policía Federal a resguardar Mazatlán como se dijo.

“Que yo sepa no, se había dicho que venían a hacer un rondín, pero que yo sepa no han llegado esos elementos; no tenemos ninguna alerta, está tranquilo y estamos en calma. Aquellos son hechos que han sucedido desde hace ratito ya en esa zona, que es una zona medio conflictiva allá en Quilá, pero para acá afortunadamente no nos ha llegado nada y ojalá siga así. Estamos tranquilos, seguimos todo normal con los operativos”.