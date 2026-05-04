Afirma Alcaldesa de Mazatlán que se va hacer un gran equipo con la Gobernadora interina de Sinaloa

Tras manifestar que está segura que la justicia y la verdad prevalecerán en el caso del Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, afirmó que se va hacer un gran equipo con la Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde y este cambio no afectará las obras proyectadas para este Municipio.

“La petición de licencia del Gobernador doctor Rubén Rocha Moya me parece un acto de congruencia personal y estoy segura que la justicia y la verdad prevalecerán al final del día, confío en las diputadas y diputados del Congreso del Estado en la designación de la licenciada Yeraldine Bonilla como Gobernadora interina”, agregó este lunes en entrevista.

“Es una mujer de lucha, es una mujer que ha trabajado por el bienestar de las y los sinaloenses y nos sentimos orgullosos porque es histórico que por primera vez tenemos una mujer Gobernadora en nuestro Estado”.

Tras acusaciones de Estados Unidos de presuntos delitos de narcotráfico y relacionados con armas en contra del Gobernador del Estado y nueve funcionarios y ex funcionarios sinaloenses y mandos y ex mandos policiales, Rocha Moya solicitó licencia temporal el viernes y el sábado 2 de mayo el Congreso del Estado tomó protesta a Yeraldine Bonilla como Gobernadora interina de Sinaloa.

En la entrevista tras supervisar la limpieza de canales cerca de la Colonia Salvador Allende, en este puerto, Palacios Domínguez agregó que ya le mandó mensaje a la ahora Gobernadora interina, se tiene un apoyo institucional para la Gobernadora y lo que se va seguir haciendo es trabajar para que a Mazatlán le vaya bien.

Recordó que este lunes a las 10:00 horas los integrantes del Gabinete de Seguridad federal se reunieron con la Gobernadora en Culiacán y esto es una prueba del respaldo que se tiene por parte de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para el Estado de Sinaloa para reforzar la seguridad y por supuesto que Mazatlán también está en ese plan y de la Gobernadora Bonilla.

“Yo la veo muy seguido y por supuesto que buscaré una reunión para hablar de los planes que se tienen de seguimiento de Mazatlán, el día de hoy ella está reunida con el Gabinete de Seguridad federal y esto habla del gran respaldo que tenemos de parte de nuestra Presidenta la doctora Claudia Sheinbaum, en La Mañanera del Pueblo se refirió al tema y estoy segura que vamos ha hacer un gran equipo con la Gobernadora Yeraldine”, subrayó.

Palacios Domínguez expresó que con este cambio en la Gubernatura de Sinaloa no quedan en riesgo las obras proyectadas con apoyo estatal en Mazatlán como la conclusión del Centro de Atención Comunitaria y Deportivo “Marco Verde”, en la Colonia Benito Juárez.

”No, todas las obras que se tienen por ejemplo del Mercado Pino Suárez lleva un 76 por ciento de avance, que es una obra de electrificación de 23 millones de pesos, también estuve en contacto ayer con el Secretario de Obras Públicas para hablar justamente de la obra de ‘Marco Verde’, que es una obra de más de 80 millones de pesos y sigue en pie, todo continúa, los trabajos que se están haciendo y vamos a estar muy atentos a que se lleven a cabo porque obviamente eso significa más bienestar para los mazatlecos”.

También manifestó que de la tarde del jueves al domingo no había atendido eventos públicos de su agenda porque estuvo trabajando en oficina en procesos administrativos y revisando proyectos muy interesantes..

”Estuve trabajando en la oficina, he estado trabajando arduamente en procesos administrativos, he estado revisando proyectos de transformación muy interesantes que en unos días más les voy a poder compartir, me he mantenido activa desde la oficina y bueno, esta semana vamos a intensificar los trabajos en territorio”, dio a conocer la Alcaldesa.