Afirma Alcaldesa de Mazatlán que su visa está actualizada, no tiene ningún problema con ella

La Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, manifestó que su visa y la de su esposo están actualizadas, no tiene ningún problema con ella y reiteró que tanto las cuentas de su esposo como las de ella no están congeladas.

“Mi visa está actualizada, tengo visa, no tengo ningún problema con esa situación, la de mi esposo también igual, tenemos visa, no tenemos cuentas congeladas ni estamos ni estamos siendo sujetos a ninguna investigación”, enfatizó este jueves en entrevista.

“Todas esas pues digamos afirmaciones que se están haciendo en redes sociales son totalmente falsas”.

Ante versiones en redes sociales de que presuntamente le habían cancelado su visa y sobre lo difundido en un medio de comunicación de que presuntamente su esposo era socio en una empresa del ex Secretario de Economía de Sinaloa y empresario mazatleco Ricardo Velarde Cárdenas, reiteró que como lo comentó el martes pasado en declaraciones que hizo el periodista Luis Chaparro, se le envió una carta por el derecho de réplica y él la leyó en su programa e hizo otras declaraciones que no corresponden a la realidad donde dice que su esposo está actualmente activo en una sociedad, lo que es totalmente falso.

“Ya se le dio nuevamente otra carta, se le fue enviada con derecho de réplica y el día de hoy vimos que no la publicó, entonces yo le pido aquí a la directora de Comunicación que si ustedes están interesados les podemos hacer llegar esa carta de derecho de réplica”, continuó.

“Mi esposo ya lo declaró, lo aclaró, que tiene más de 10 años que no pertenece a esa sociedad, entonces no es socio de Ricardo Velarde, no está bajo ningún procedimiento y no tiene cuentas congeladas ni él ni su servidora”.

Recalcó que la suya es una familia que trabaja honradamente, que tiene la tranquilidad que ninguna de esas situaciones va ocurrir ni hacia su esposo ni hacia ella, no tienen ese problema.

“Yo le atribuyo a guerra sucia, estoy totalmente tranquila y les repito que esas declaraciones que han sido tomadas en algunas redes sociales son totalmente falsas, ...la verdad es que sería muy aventurado especular de parte de quién sería (la guerra sucia), yo solamente les digo que estoy muy tranquila, estoy totalmente enfocada en trabajar para las y los mazatlecos”. subrayó.

“Yo creo que esto se trata también en panorama nacional que tenemos, que hemos visto una embestida de la derecha hacia el proyecto de nación que encabeza nuestra Presidenta la doctora Claudia Sheinbaum, no sé por qué han estado especulando o diciendo información que no es correcta”.

Recalcó que se siente totalmente tranquila porque no es real nada de eso que se difunde.