Afirma Alcaldesa de Mazatlán que todas las escuelas regresaron a clases normales

Este martes ya todas las escuelas de Mazatlán regresaron a clases normales y se normalizó el tránsito vehicular en la ciudad tras los bloqueos e incendios de vehículos registrados el pasado domingo en la Sindicatura de Villa Unión, afirmó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Justamente estaba hablando ahorita con el maestro Rendón (José Juan Rendón Gómez, Jefe de los Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Pública y Cultura) que hoy ya todas las escuelas regresan a presencial, todas las privadas que el día de ayer habían optado por clases virtuales ya regresaron hoy a las clases normales”, añadió.

“Podemos ver, ustedes también se pueden percatar de que ya está el tráfico vehicular como regularmente”.

Tras el abatimiento de Nemesio Oceguera Cervantes “El Mencho” en un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, la mañana del pasado domingo se desató una reacción violenta por parte de integrantes de grupos delictivos con bloqueos carreteros y quema de vehículos que se extendió a cerca de 20 estados del País.

Esa jornada de violencia llegó hasta la Sindicatura de Villa Unión, al sur de Mazatlán, donde fueron incendiados al menos tres tráileres, un camión de pasajeros y un auto particular, generando cierre de comercios, suspensión del transporte público y baja del tráfico vehicular en el municipio y la región sur de la entidad.

“El llamado a la gente es estar atentos a los canales oficiales como lo habíamos mencionado desde el día de ayer y sobre todo no compartir cosas que a veces no están confirmadas, entonces a veces las páginas oficiales que son del Ayuntamiento ahí pueden seguir puntualmente cualquier novedad”, añadió la Presidenta Municipal.

“Se mantienen los tres niveles de Gobierno coordinados y sobre todo énfasis en las carreteras, siguen los puntos de revisión y aquí también en el municipio tanto en la zona urbana como en la zona rural siguen todos los operativos que regularmente se llevan a cabo”.

Sobre el Operativo Escudo que se aplicó el domingo para prevenir el ingreso de integrantes de grupos delictivos de otras entidades a Sinaloa dijo que eso fue particularmente como lo mencionó el Gobernador del estado Rubén Rocha Moya el domingo.

“Ahorita tenemos la coordinación interinstitucional que es la que llevamos en la Mesa de Construcción de Paz, que se mantiene, ahorita estamos ya planeando los eventos que vienen, los eventos masivos digamos que vienen, que ya habíamos hablado de viene Semana Santa, que pinta muy bien y el Carnaval al ser un gran éxito también marca la pauta para los eventos próximos”, continuó Palacios Domínguez.

“Viene el Día de las Mujeres, también tenemos muchas actividades planeadas por parte del Immujer (Instituto Municipal de la Mujer) y también vienen otros eventos como la Semana de la Troca, viene la Semana de la Moto y vamos a estar muy pendientes de todos los preparativos logísticos también de todos esos eventos”.

Reiteró que todos los empresarios turísticos comentan que la Semana Santa pinta muy bien, que va ser una gran Semana Mayor sobre todo por la gran promoción que se está haciendo por parte del Estado y sobre todo por el Carnaval tan exitoso que se tuvo.