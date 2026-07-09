Afirma Alcaldesa que hay seguridad para los turistas que visitan Mazatlán

Pese a los hechos violentos que se registran a diferentes horas del día en Mazatlán y la región, la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, afirmó que hay seguridad para el tránsito de los turistas hacia este puerto y en este destino turístico.

Agregó que en la reciente reunión de la Mesa Estatal de Seguridad en Culiacán se dio a conocer el reforzamiento de la seguridad en Sinaloa con más de 300 elementos.

“Nos seguimos llenando de turistas desde hace más de 10 días, bienvenidos sean todos los turistas a Mazatlán, nosotros tenemos la seguridad de que estamos completamente óptimos para brindarles a ellos seguridad, yo hasta ahorita no he escuchado a algún turista que se queje del contexto que está sucediendo ahorita”, añadió a pregunta expresa sobre el llamado del Secretario de Seguridad Pública de Durango a los ciudadanos de esa entidad a que tomen precauciones al viajar a Mazatlán por los hechos violentos que se han registrado recientemente en el sur de Sinaloa.

“Yo leí esa nota en redes sociales y vi también que todo mazatleco defendía lo que es su ciudad en cómo se pueden divertir, hasta les daban lugares a dónde pasársela muy bien, entonces la verdad que no comparto lo que dice el señor”.

Apenas cerca del mediodía de este jueves se registró un ataque a balazos en un establecimiento ubicado en la Avenida Insurgentes, cerca del Fraccionamiento y Alameda, que dejó al propietario herido y fue trasladado a un hospital.

También se han registrado hechos violentos en comunidades como San Marcos, El Quelite y La Noria, entre otros.

Regidoras y regidores de distintas fracciones pidieron en la sesión ordinaria de Cabildo atender el problema de inseguridad que se vive tanto en la zona urbana como rural de Mazatlán.