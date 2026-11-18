Tras manifestar que se brindará seguridad a los músicos y que la ciudadanía puede solicitar al Ayuntamiento vigilancia para sus fiestas decembrinas, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez afirmó que no se minimiza la situación de seguridad que se presenta en Mazatlán.

“Total apoyo para el gremio musical, mi total solidaridad para los músicos de banda, los músicos que con eso tienen sustento para sus familias, vamos a estar en contacto con ellos, le voy a pedir al Secretario del Ayuntamiento que tenga una reunión con el gremio para que sientan el apoyo municipal”, expresó Palacios Domínguez.

“Por supuesto que pueden tocar, por supuesto que van a poder estar amenizando, ahora que es el tiempo ya de las posadas, de la temática decembrina queremos que le vaya bien a la gente, queremos que le vaya bien a todos los sectores productivos de Mazatlán y por supuesto que la música de banda para mí es muy especial porque tengo familiares que se dedican también a eso, a la música de banda y conozco a muchos amigos que se dedican a eso”.

En entrevista con personal de medios de comunicación la tarde de este miércoles, agregó que sabe que también se genera y siembra una cultura de paz con la música de banda, porque el tener y sentirse orgullosos de las raíces y los músicos es algo que hace también que el tejido social se fortalezca.

“Entonces por eso mi mensaje para los músicos de Mazatlán es que tiene todo el apoyo de su Presidenta y del Gobierno Municipal que represento para que en estas fechas puedan ellos tener trabajo y se sientan apoyados”, reiteró luego de que la madrugada del domingo pasado se registró un ataque a balazos en la colonia Pueblo Nuevo que dejó un hombre muerto y varios heridos, entre los heridos se encuentran al menos tres integrantes de la agrupación musical que amenizaba la fiesta que se realizaba en ese lugar.

La Alcaldesa también manifestó que todas las convenciones, eventos, reuniones, todo lo que la gente requiera seguridad debe tener confianza en solicitarla al Ayuntamiento de Mazatlán ya sea marcando a Atención Ciudadana, al 072 o a la Policía Municipal y pedir apoyo para que puedan llevar a cabo sus eventos con tranquilidad, se va a estar al pendiente de todo eso.

“No minimizamos la situación, reconocemos la preocupación que es genuina de la gente, sabemos los retos que tenemos delante de nosotros, pero los enfrentamos con firmeza, con estrategia y con un respaldo absoluto de los tres niveles de gobierno”, recalcó Palacios Domínguez.

“Entonces que sepa la gente de Mazatlán que en estas fechas vamos a estar muy pendientes de todos los eventos que se lleven a cabo, sean chicos o sean grandes para que la gente disfrute con tranquilidad”.