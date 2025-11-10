Afirma Alcaldesa que se reforzará la seguridad en Mazatlán tras hechos violentos recientes

Tras lamentar los recientes hechos violentos como el asesinato de un hombre y su hijo la tarde del domingo en la colonia Loma Atravesada, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, afirmó que se seguirá reforzando la seguridad en Mazatlán.

“Los hechos de ayer son muy lamentables, es algo que nos lastima como sociedad y vamos a estar reforzando la seguridad, hemos tenido una estrategia de seguridad nacional muy puntual que la hemos seguido, que nos indica nuestra Presidenta la doctora Claudia Sheinbaum, donde nosotros hacemos coordinación tanto con la Federación, con el Estado y el Municipio”, añadió.

“Y recientemente fuimos favorecidos al recibir más elementos de Seguridad, por parte de Defensa son 600, por parte de la SSPC (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana) son 250 aquí en Mazatlán solamente, entonces tenemos también la fuerza de seguridad de Marina, tenemos Guardia Nacional y también coordinación con las diferentes instancias, entonces vamos a seguir reforzando todos los sectores, todas las comandancias de nuestro Mazatlán para buscar la pacificación”.

Como se informó en su momento, un día antes de la reunión del Gabinete de Seguridad federal en Mazatlán realizada el pasado 23 de octubre se reforzó la seguridad en este puerto con 250 elementos de la SSPc, con apoyo de 47 patrullas.

Tras esa reunión en la Tercera Región Militar, el Gobierno del estado informó ese mismo día que ahí se acordó el reforzamiento de la seguridad en este municipio, por lo que además de los 250 elementos de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional incrementaría su personal en Mazatlán.

En la entrevista de este lunes, la Presidenta Municipal confirmó que además de los 250 elementos de la SSyPC, la Defensa reforzó la seguridad con 600 elementos.