Afirma Alcaldesa que van muy bien avances del Carnaval de Mazatlán

Aunque dijo que será en los próximos días cuando dará a conocer el costo de estas fiestas, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, manifestó que los avances del Carnaval Internacional de Mazatlán van muy bien, ya se están haciendo los carros alegóricos, entre otros trabajos.

“Tenemos una aportación justamente por parte del Gobierno Estatal, Gobierno Municipal y todavía se sigue recaudando por los patrocinadores, estamos muy contentos porque ya estamos a casi un mes de esta celebración, los avances van muy bien, ya se están haciendo los carros alegóricos”, añadió en entrevista.

“Ya ustedes pueden ver en Olas Altas que se están cerrando algunas banquetas para poder instalar todo lo que van a ser los baños públicos, las banquetas, las vallas también que van a estar colocadas, estamos trabajando en todo lo que es el Operativo de Seguridad, el operativo logístico, haciendo la promoción turística para que este año también el Carnaval sea todo un éxito como el año pasado 2025”.

Reitero que se tiene una gran cartelera artística para el Carnaval de este año y en un par de días más se informará la última cartelera artística del lunes 16 de febrero donde se presentarán artistas muy queridos por todo el público mazatleco y sinaloense en el Monumento en el Venadito, en el Paseo Olas Altas.

“Más adelante les daremos a conocer (el costo del Carnaval) porque todavía estamos cerrando con algunos patrocinadores, vamos muy bien”, expresó.

“Ya tenemos grandes marcas que van a participar, que han participado en otras ediciones que nos van a estar apoyando este año, me gustaría comentárselos más adelante ya para cerciorarnos las firmas de los convenios correspondientes, pero debo decirles que sí tenemos, sí hay mucho interés, sobre todo por la gran proyección nacional e internacional que les puede dar a estas marcas y van a estar participando activamente con las carrozas del Carnaval y también en todos los eventos que se tienen artísticos y culturales”.

Se dijo muy contenta con la gestión que ha hecho el director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Óscar García, quien ha llevado muy bien las riendas de esta paramunicipal y se tiene una gran cartelera de artistas, se tienen muchos patrocinadores y sobre todo la alegría y el entusiasmo de la gente de Mazatlán por esta fiesta que lleva como título este año “Arriba la Tambora” y que se celebrará del 12 al 17 de febrero.



Agradece gestiones del Gobernador para mantener el futbol profesional en Mazatlán

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez dijo estar muy agradecida por las gestiones que hace el Gobernador del Estado para que tras la venta de la franquicia del Mazatlán FC continúe el fútbol de la primera división en este puerto.

“Estamos muy agradecidos con las gestiones de nuestro señor Gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, para poder seguir teniendo un equipo de fútbol profesional aquí en Mazatlán y esperamos que se lleven con éxito”, añadió.

Lo anterior lo dio a conocer tras difundirse este jueves que el Gobernador de Sinaloa se reunió en la Ciudad de México con el presidente de la Liga de Fútbol MX, Mikel Arriola, y el presidente del Club de Fútbol Atlante, Emilio Escalante, donde se revisaron escenarios para que ese equipo juegue como local en este puerto tras el cierre de la temporada actual del Mazatlán FC.