Afirma Gobernadora que se mantendrá el monitoreo y vigilancia del huracán Simon y se reanudarán las clases

Aunque el huracán Simon, de categoría 1, va a seguir estacionado más o menos dos días más en el mar, se mantendrá el monitoreo y vigilancia del mismo y se reanudarán las clases en la zona sur del Estado, manifestó la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava.

Tras la reunión de la mañana de este 13 de octubre del Comando nacional que se instaló el lunes y martes en la Cuarta Región Naval, en Mazatlán, para dar seguimiento a dicho huracán en el Océano Pacífico, agregó que ahí se estuvieron revisando los informes técnicos oficiales.

“Y lo que se plantea ahí es que va seguir estacionado al menos dos días más, esto sin aparentemente mayores efectos de lluvia, por lo tanto se pronostica que pudiera tener un movimiento incluso hacia el norte”, añadió Domínguez Nava tras el encuentro al que asistieron funcionarios y mandos de instituciones de los tres niveles de Gobierno.

“Lo que ahorita vamos a estar haciendo es mantenernos en las acciones preventivas de monitoreo en esta coordinación con Protección Civil Nacional, con la Coordinación y, bueno, con los municipios donde se ha implementado esta estrategia en la parte sur, sobre todo de San Ignacio hacia Escuinapa mantendremos el monitoreo, la vigilancia, las acciones, pero vamos a ver si se mueve más al norte y nos llega a la parte de Sinaloa estaremos también ahí revisando”.

Precisó que ante las condiciones que se tienen hasta este martes, lo más seguro es que se reanuden las clases en los municipios de Sinaloa donde se suspendieron el lunes y martes, se va revisar esa parte.

“Con esto lo más seguro es que reanudemos clases, ahorita vamos a revisar esa parte (a partir de cuándo se reanudarán las actividades escolares) concluyendo la reunión, pero eso es lo que ahorita se nos ha informado”, recalcó Domínguez Nava tras la reunión que también fue encabezada por la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa y la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, entre otras autoridades.

Momentos después el Gobierno del Estado informó que las clases se reanudarán en todos los niveles a partir del turno vespertino de este martes 13 de octubre en los municipios de Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa.

La Gobernadora agregó que hasta el momento no se identifica algún daño por los efectos del huracán Simon de categoría 1, se sigue en la etapa preventiva, los municipios han hecho muy bien su trabajo revisando las zonas más vulnerables, los arroyos por donde se tiene que estar limpiando y por las lluvias de la noche del lunes no se reportan afectaciones en la entidad.

Reiteró que se mantiene la sesión permanente del Consejo de Protección Civil Estatal como se declaró a partir del jueves pasado, y eso implica que se siguen realizando las acciones junto con los Consejos Municipales de Protección Civil y las diferentes dependencias, preparando todo lo que eso implica.

En esas acciones participan el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable, en estrecha coordinación con los municipios identificados como los que se tienen que hacer acciones preventivas con mayor fuerza, que son de San Ignacio hasta Escuinapa, reiteró.

“Vamos a seguir monitoreando, lo que hasta ahorita se nos informa es que al menos se identifican dos días donde va a estar estacionado el fenómeno, es decir, no va a tener mayores impactos y vamos a estar monitoreando hacia dónde se mueve, porque sabemos que estos fenómenos así son cambiantes”, continuó.

“Y le pedimos a la población seguir atentos a la información oficial, así son los fenómenos, lo más importante es que tomemos acciones preventivas porque lo más importante es salvar vidas a partir de una estrategia preventiva”.

Precisó que siempre se está revisando tener de manera oportuna el establecimiento de los albergues, las rutas de evacuación por si son necesarias, hacia dónde se tiene que trasladar a la gente que pueda ser evacuada de ciertos puntos vulnerables y eso es lo que se sigue realizando, hay un mapeo en cada municipio y se tiene que seguir en alerta y preparados.

Reiteró que hasta ahorita los que se mantienen en alerta son los municipios de San Ignacio a Escuinapa y mientras no haya otra información continuará el monitoreo focalizado en estos municipios de la parte sur de la entidad.

“Lo que sucede es que cambia el fenómeno, digamos que el nivel de alerta también cambia, porque si va estar dos días estacionado no sabemos cuál va ser luego, cómo va a ir tomando fuerza o se va ir debilitando”, reiteró la Gobernadora de Sinaloa.

“Las afectaciones que registramos por oleaje, por mar de fondo y que se vieron afectadas viviendas, se registraron hace algunas semanas sobre todo en la parte centro norte (del Estado), en estos días no hemos registrado afectaciones de esa naturaleza en viviendas”.

Subrayó que hasta ahorita no hay ninguna precisión de que Simon toque tierra, pero se mantiene el monitoreo de acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.