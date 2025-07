Afirma Jesús Madueña que la UAS es la institución más transparente en Sinaloa

La Universidad Autónoma de Sinaloa es la institución más transparente del Estado aunque algunas personas gritan a los cuatro vientos que es opaca, asentó Jesús Madueña Molina, al encabezar en Mazatlán el Foro Universitario Plan de Desarrollo Institucional Con Visión de Futuro 2029, Proyecto con Visión 2050 en la Unidad Regional Sur.

“Yo siempre no me canso de decirles que la Universidad Autónoma de Sinaloa es la institución más transparente del Estado y lo voy a decir por qué, porque ahí andan algunos como loquitos gritando a los cuatro vientos que somos opacos, que no queremos y traen fijación con Jesús Madueña Molina, pero yo quiero decirles una cosa, nosotros en el Plan Buelna periodo 2005-2009, se crea una cultura en la Universidad que llegó para quedarse y esa era abrirnos, abrirnos a organismos externos para que vinieran a revisarnos”, añadió Madueña Molina.

En su mensaje ante decenas de estudiantes, personal académico, representantes de organismos empresariales e invitados que acudieron la mañana de este lunes al Teatro Universitario en Mazatlán, agregó que en aquel tiempo llegaba la Auditoría Superior de la Federación un año sí y dos años no, porque esa instancia nació en el sexenio del Presidente de la República Vicente Fox, antes no había ASE, y venía a revisar los recursos de la UAS.

”Sin embargo, a partir del 2009 empezaron ya las decisiones de que cada año que iban revisando la Auditoría Superior de la Federación los recursos que recibía la Universidad, la Universidad recibe recursos del Gobierno federal y lo que recibía del Estado eran participaciones federales y la competencia pues era la Auditoría Superior de la Federación”, añadió, quien junto con otros funcionarios y ex funcionarios de esa institución enfrentaron procesos por presuntos actos de corrupción en contra de la UAS e incluso fue separado del cargo por una autoridad judicial en su primer periodo como Rector.

”Hoy en la actualidad quiero decir que tenemos tres órganos que nos auditan, está la Auditoría Superior de la Federación, está la Auditoría Superior del Estado y está el despacho que aprueba la Contraloría Social o que propone la Contraloría Social al Honorable Consejo Universitario, entonces tenemos tres encima de nosotros y peso que ingresa a la Universidad peso que se revisa, ahí no hay manera y eso quiero que quede bien claro, pero nosotros no solamente nos revisan los recursos financieros, sino que nos hemos abierto para que nos revisen también cómo estamos trabajando”.

Precisó que la UAS se abrió en las preparatorias para que las evaluaran, desgraciadamente desapareció el organismoa evaluador, pero ya el año que entra van a volver a evaluar las preparatorias y primero se hará en las de Nuevo León y las segundas serán las de esta Universidad porque no le tiene miedo a que la revisen, sino todo lo contrario, porque las revisiones externas les sirven para mejorar, por eso se abrieron en las licenciaturas, todas las licenciaturas que se tienen en la UAS que ya tienen egresados se tienen que evaluar porque ya es una obligación que se tiene en esta institución educativa.

No hay licenciatura que no tenga egresados que no esté evaluada por pares evaluadores externos, continuó, además se revisan los procesos administrativos a través de la Norma ISO y se tienen más de 50 procesos administrativos certificados, además de que se revisa cómo se trabaja como administración central.

”Entonces no cualquiera se anima a abrir su casa para que venga alguien de fuera y te la revise, te diga cómo estás en tu casa, nosotros lo tenemos como cultura, que es la cultura de la evaluación para la mejora contínua y eso es como trabaja la Universidad, esa es la Universidad Autónoma de Sinaloa y el día de hoy estamos aquí porque cada inicio de periodo se tiene que hacer un documento que sea la guía de los próximos cuatro años”, continuó.

También recalcó que las ponencias, la información que llegue se plasmará en un documento que será el Plan de Desarrollo Institucional Con Visión de Futuro 2029, pero hoy en día les están exigiendo que no solamente se piense en 4 años, sino que se piense en cómo se quiere tener a la Universidad o cómo estaría 25 años más, que sería en el 2050, por lo que se tiene que pensar a largo plazo, porque el que piense a corto plazo ahí se va a quedar, por lo que se tiene que proyectar lo que se quiere y por eso se hacen foros en la entidad como el de este día en Mazatlán.