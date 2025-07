Afirma Obispo de la Diócesis de Mazatlán que en general las parroquias no sufren robos

Aunque sí se han presentado algunos intentos buscando especialmente dinero, en general las parroquias en el sur de Sinaloa no sufren robos, manifestó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras.

”En general casi no, no deja de haber algún intento buscando especialmente dinero, lo que más buscan es dinero y a veces no hallan, se hace el daño de romper una puerta, unas chapas y no se encuentran nada y de todos modos se tiene que arreglar el daño”, expresó en entrevista.

”Así como algo cuantioso no ha habido, no ha habido, pero no deja de haber de vez en vez intentos”.

Precisó que en lo que va del presente año se han registrado unos dos o tres intentos de robos en el total de 54 parroquias y cinco rectorías que se tienen en el área que le corresponde a la Diócesis de Mazatlán, que es todo el sur de Sinaloa, de Cosalá a Escuinapa.

”(De dos a tres en lo que va del año) aproximadamente, en el área de las 54 parroquias que tenemos y cinco rectorías que tenemos de todo (el sur de Sinaloa), son alrededor de 60 jurisdicciones que tienen Padre”, continuó el Obispo.

En el presente periodo vacacional de verano, aunque disminuyen las actividades en las parroquias de la región porque los presbíteros toman vacaciones, no se suspenden los servicios religiosos y en las parroquias donde hay dos padres uno sale de vacaciones en julio y el otro en agosto y así no se deja de brindar la atención, ha manifestado Monseñor Espinosa Contreras en diferentes ocasiones.

Para prevenir robos en las escuelas en el caso de Mazatlán, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizan acciones preventivas como rondines en dichos recintos educativos que en este periodo vacacional se encuentran sin actividades.