$!Afirman productores que a México ingresan de manera irregular más de mil camiones de camarón al año

Carlos Urías Espinosa, presidente de la Confederación de Asociaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa, previo a iniciar la reunión, dijo que es facultad de la Presidenta de la República el cierre de fronteras al camarón ilegal.

Los dirigentes mantienen un encuentro con el Comisionado Nacional de Pesca y Acuacultura, Rigoberto Salgado, para pedir reunirse antes del 15 de junio con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Es por eso que han insistido ante el Gobierno federal al cierre de las fronteras para el camarón de contrabando.

Cada año, en México se estima que ingresan de manera irregular, entre sobornos y corrupción, más de mil camiones de camarón, advirtieron productores acuícolas del País.

“Ojalá y la autoridad lo pueda hacer, es más complejo, pero yo creo que por lo pronto el cierre, que sí es una competencia del Gobierno federal y una facultad de la Presidenta, es cerrar la frontera a la entrada de camarón de cualquier presentación y de cualquier País”.

Dijo que el producto está llegando básicamente de Ecuador y recientemente de China con hasta 30 mil toneladas con valor agregado.

“Las otras entradas que no sabíamos, son las entradas de China; el año pasado fueron 30 mil toneladas con un valor agregado. Bueno, la representante de Economía ahí en el Palacio Nacional, dijo que pagaba el 15 por ciento. Entonces, en términos de OMC es correcto, sí, pero un país toma medidas de precaución y de salvaguarda”, asentó.

“No pueden acabar con la industria nacional, un País que viene distorsionando el valor económico de un producto como es China. Entonces, como digo, entra en negligencia, incompetencia y corrupción, todo se mezcló”.

Estimó que son más de mil camiones los que ingresan al País cada año, pero la cifra puede variar.

“Varía con las temporadas el número de camiones que entran al año. Lo que sabemos es que entran más de mil camiones al año. Mínimo, de información reciente de contrabandistas que no me han precisado, pero bueno, contrabandistas informantes, que lo mismo, con sus reservas”.

Sin embargo, agregó que le dicen que no son los 25 mil camiones que se dicen en declaraciones, sino más de 50 mil los que han entrado de contrabando.

“Pero digo, a reserva de poder corroborar, estamos hablando de que si fueran 25 mil que nosotros hablamos, son más de mil camiones en el año”.

Sobre el planteamiento del cierre de bodegas para que se detectará el producto ilegal y no dejara llegar al mercado, habría sido planteado como una solución, pero sería muy complejo, comentó.

Sobre todo, apuntó, por el enojo de los productores de que el mercado no está comprando el camarón mexicano.

“No lo están comprando, entonces alguien propuso eso, alguien de Eldorado, dijo que por favor, cierren las bodegas para poder que haya una demanda y que los productores puedan sacar su producto, pero es más complejo eso al cierre de fronteras total como estamos pidiendo”.

En cuánto a lo que representa dejar pasar cada camión, cifró en 280 mil el soborno.

“En cada camión que entra, cada camión que entra de camarón ecuatoriano de contrabando, paga 280 mil pesos de soborno, por eso es atractivo y si no a nadie le interesara”.

En la reunión con el titular de Conapesca, también está acompañado por diversos líderes pesqueros del País y un plantón simbólico que con pancartas reprochan que el sector se encuentra agonizante y que solo el cierre de fronteras podría salvarlo.

En la pasada marcha del martes, el sector pesquero les dio una tregua al Comisionado de Pesca y Acuacultura del País para conseguir una reunión directa con la Presidenta de la República antes de que inicie el Mundial en México, puesto que les había dado la cita para el 15 de junio.