$!Afirman que Sinaloa volverá a ser uno de los grandes de la minería en México

Sinaloa va a volver a ser el grande de la minería en cinco años más, vaticinan panelistas durante el Congreso Internacional Minero.

Las minerías de metal y las de no metales, también enfrentan retos no solo de inseguridad sino en buen uso de los recursos y de transición tecnológica.

Raúl García Reimer, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México, dijo que Sinaloa va a volver a ser el grande de la minería en cinco años más dentro del Congreso Internacional Minero de Sinaloa 2026 que se realiza en Mazatlán.

El adoptado mazatleco insistió en su visión de que la minería tiene futuro y futuro de verdad en la entidad.

“Están apostando las empresas por Sinaloa. Ahí están los directivos de las empresas y creo que con el apoyo del gobierno del estado de Sinaloa y con el Gobierno de la República, pero sobre todo con las organizaciones mineras de México nacionales y estatales va a volver a ser el grande de la minería en el País”.

El representante destacó que Sinaloa va a volver a ser un referente de la minería en México porque tiene historia.

”Volverá a ser ese estado donde aquí en Mazatlán se embarcaban minerales que venían de la sierra, venían de Pánuco”, asentó.

Y es que pocos de los sinaloenses, comentó, recuerdan que en Urías en Mazatlán había una fundición de plomo.