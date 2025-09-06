Afortunadamente no hubo vidas que lamentar: Alcaldesa sobre ataque a patrulla de policía con artefacto explosivo, en Mazatlán

Después de que otra patrulla de policía fuera atacada con un artefacto explosivo en la caseta del fraccionamiento Los Sauces, la Alcaldesa Estrella Palacios comentó que afortunadamente no hubo ningún herido ni daños colaterales que lamentar. Además, aseguró que la seguridad se mantendrá reforzada en todas las líneas.

Indicó que tras los hechos, los elementos de Protección Civil y demás Policías locales se movilizaron para atender la situación y ver qué no se salieran de control. Sin embargo, será la Fiscalía General quien se encargue de las investigaciones pertinentes para dar con los responsables.

“Intentaron atacar una patrulla municipal con un artefacto explosivo casero; creo así le llaman. Y bueno, la Fiscalía es la que estará haciendo las investigaciones pertinentes. Afortunadamente no hubo ningún lesionado; acudimos inmediatamente al auxilio todos los elementos de la Policía Municipal y Protección Civil, donde se percataron que no hubo ningún lesionado”, dijo Palacios Domínguez.

“(Los elementos) Estuvieron haciendo también coordinación con las Fuerzas de Seguridad Federales y ahorita solamente sabemos que continúan las investigaciones del caso”.

Sobre posibles detenidos, la Alcaldesa mencionó que eso se va a determinar conforme avancen las investigaciones. Sin embargo, aseguró que pese al ataque, los elementos policiales seguirán presentando el servicio de vigilancia a la comunidad mediante rondines y demás operativos.

“Ahorita se estuvo haciendo la revisión de las patrullas y determinaron que van a poder seguir prestando servicio. Afortunadamente lo más importante es que no hay ninguna vida humana que lamentar, no hay ningún lesionado y por supuesto no vamos a bajar la guardia. Vamos a seguir con los rondines de seguridad, porque la seguridad es primordial para nosotros”.

Cabe recordar que este es el segundo ataque a un vehículo de la Policía Municipal, pues anteriormente se había presentado un atentado igual contra una patrulla en la colonia Flores Magón. Dicho incidente ocurrió a finales del mes de agosto.

ULTIMAN DETALLES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN EL GRITO

Por otro lado, Palacios Domínguez informó que durante estos días van a continuar los trabajos junto a Fuerzas Estatales y Federales para desarrollar de mejor manera lo que será el operativo de seguridad para los eventos patrios; es decir, la fiesta del Grito de Independencia y el tradicional desfile del día 16 de septiembre.

“El día de hoy vamos a continuar con los últimos detalles del operativo de seguridad que tenemos para las fiestas patrias, el cual vamos a estar reforzando con la Policía Municipal y también con gente que vienen por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado. Además por supuesto de las Fuerzas Federales en la próxima reunión”.