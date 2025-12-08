$!Agencias de viajes recorren Mazatlán para venta de destino en temporada decembrina

Agentes de viajes recorren el Mazatlán moderno y competitivo en un Fam Trip organizado por la Asociación de Hoteles Tres Islas.

Desde el fin de semana y durante cuatro días estarán viviendo las diversas experiencias que ofrece el destino sinaloense con vías a llevar cuartos noche en festejos decembrinos y el 2026, expuso José Ramón Manguart Sánchez.