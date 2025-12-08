Mazatlán
Agencias de viajes recorren Mazatlán para venta de destino en temporada decembrina

En esta ocasión, los representantes de las empresas son llevados a vivir las experiencias que se viven en el destino para su promoción
Leticia López |
08/12/2025 11:23
Agentes de viajes recorren el Mazatlán moderno y competitivo en un Fam Trip organizado por la Asociación de Hoteles Tres Islas.

Desde el fin de semana y durante cuatro días estarán viviendo las diversas experiencias que ofrece el destino sinaloense con vías a llevar cuartos noche en festejos decembrinos y el 2026, expuso José Ramón Manguart Sánchez.

El grupo fue invitado con financiamiento de los afiliados de la Asociación de Hoteles, destacó el presidente del organismo hotelero.

“Este Fam Trip viene con el objetivo de que los agentes conozcan y vivan el destino para que en su momento a sus clientes les puedan compartir lo que es visitar Mazatlán”.

El grupo de casi 40 agentes de viajes procedentes de la Ciudad de México, Jalisco, León y Sonora llegaron a Mazatlán para recorrer diversos sitios turísticos nuevos e icónicos de la ciudad, hoteles, restaurantes, playas, entre otros más.

