$!Agentes de Tránsito en Mazatlán inician festejos con misa

”El ser agente de Tránsito es ser servidores públicos, es un servicio, el ser agentes de Tránsito es un servicio en pro de la comunidad, es decir, por el bien de la comunidad y por el bien del orden social, por el bien de la ciudadanía y por el bien de Mazatlán y poder concluir este año es un motivo, creo, grande para decir ‘Muchas gracias, oh Dios, por esta oportunidad, por este año que estamos cerrando’”.

“De hecho, desde iniciar el día podemos empezar de esa manera diciendo simplemente gracias y al dar gracias a Dios por otro año, porque estamos por concluir un año y entrar a un Año Nuevo, detenernos en nuestra ajetreada vida para venir a la casa de Dios y decir gracias, gracias en primer lugar por este servicio que me permites dar, porque es un servicio”, añadió el sacerdote.

“Y es en esto último en donde me quiero enfocar... en primer lugar, chicos y chicas, enfocarnos en ser en verdad unos auténticos servidores, unos ejemplares agentes de Tránsito, y ¿qué quiere decir esto? Que busquemos siempre lo justo y lo bueno, no pensando egoístamente, porque si pienso egoístamente puedo caer en acciones contrarias a las que yo fui formado”, recalcó el sacerdote.

El Padre Adán subrayó que sabe que el trabajo que desempeñan los elementos de la Policía de Tránsito Municipal no es nada fácil y en muchas ocasiones no es valorado por la ciudadanía.

“Porten con dignidad ese uniforme, pórtenlo con dignidad, con orgullo, con valentía, porque ese uniforme los representa, hagan ustedes que ese uniforme se respete, de ustedes depende, no depende del Presidente, del comandante, no, de ustedes, porque ellos sin ustedes no son nada, con dignidad”, subrayó el vicario de la Catedral en su homilía.

A la misa también asistió el subdirector de la corporación vial, Juan Sergio Camacho Torres, y por la noche el Ayuntamiento de Mazatlán ofrecerá una cena a los elementos de la corporación vial para celebrar su día.