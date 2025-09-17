$!Agentes de Tránsito jubilados bloquean por más de 3 horas Palacio Municipal de Mazatlán

Elementos de la Policía y de Tránsito Municipal jubilados se manifestaron en el Palacio Municipal de Mazatlán bloqueando los accesos por más de tres horas. En su manifestación, demandan al municipio pague cuotas del Issste y por lo cual más de 35 agentes de Tránsito Municipal no han podido jubilarse.

Desde las 8:00 horas de este miércoles, las rejas de acceso principal del Ayuntamiento fueron bloqueadas por un grupo de tránsitos jubilados para exigir a la Alcaldesa los pagos atrasados por los que no han avanzado los trámites para pensionarse más de 35 agentes, señalaron. La molestia de los pobladores que no podían acceder a realizar trámites hizo estragos y hasta entonces recibieron un comité de negociaciones liderado por Yesenia Rojo.