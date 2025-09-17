Mazatlán
Agentes de Tránsito jubilados bloquean por más de 3 horas Palacio Municipal de Mazatlán

Durante la manifestación, los inconformes impidieron el acceso al recinto municipal
Leticia López |
17/09/2025 11:20
Elementos de la Policía y de Tránsito Municipal jubilados se manifestaron en el Palacio Municipal de Mazatlán bloqueando los accesos por más de tres horas.

En su manifestación, demandan al municipio pague cuotas del Issste y por lo cual más de 35 agentes de Tránsito Municipal no han podido jubilarse.

Desde las 8:00 horas de este miércoles, las rejas de acceso principal del Ayuntamiento fueron bloqueadas por un grupo de tránsitos jubilados para exigir a la Alcaldesa los pagos atrasados por los que no han avanzado los trámites para pensionarse más de 35 agentes, señalaron.

La molestia de los pobladores que no podían acceder a realizar trámites hizo estragos y hasta entonces recibieron un comité de negociaciones liderado por Yesenia Rojo.

Rojo representa a los de Guerreros Unidos de Sinaloa y se encuentra a puerta cerrada con el Secretario del Ayuntamiento Moisés Ríos Pérez y la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

No fue hasta las 11:00 que recibieron la instrucción de liberar el portón de acceso del Ayuntamiento para que entraran los usuarios, pero la reunión continúa.

