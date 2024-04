MAZATLÁN._ Los trabajos de rehabilitación de la avenida Insurgentes se agilizarán y el primer tramo de 400 metros concluirá en unas tres semanas más y ya se está laborando en el segundo tramo, aseguró el Alcalde Édgar González Zataráin, ante peticiones de comerciantes de que se aceleren los trabajos en esa vialidad.

“Yo he hecho tres recorridos por la Insurgentes, de hecho los hemos publicado, hoy regreso con ellos porque ya tuvimos una reunión aquí en Cabildo con el primer bloque, ojo, porque van a decir algunos es que no me invitaron, es que vamos por bloques de como va avanzando la obra, bloques de 400 metros de avance, los que están en los primeros 400 metros con esos nos reunimos y establecimos compromisos y metas de tiempo”, expresó González Zataráin.

“Esos mismos compromisos los vamos a establecer hoy por la tarde ya con la constructora, para que ellos (los vecinos) constaten que la constructora les va cumplir en eso, si la constructora tiene que trabajar más horas, que ya lo está haciendo porque al principio sí andaban flojones hay que decirlo, hoy ya trabajan hasta parte de la noche y antes a las cuatro de la tarde se iban, hoy ya le aumentaron y eso nos va permitir que se cumpla ya más en tiempo y forma”.

Precisó que el primer tramo debe concluir en tres semanas más y se tendrá que esperar al secado o fraguado del concreto para abrirlo a la circulación vehicular.