Agosto se perfila mejor que julio para el turismo, hoteles prevén hasta 90% de ocupación en Mazatlán

El sector hotelero de Mazatlán anticipa un cierre positivo para la temporada vacacional de verano con expectativas de alcanzar alrededor del 90 por ciento de ocupación hotelera durante este fin de semana, e incluso superar ese porcentaje debido a las reservaciones de último momento.

Así lo informó el presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, José Ramón Manguart Sánchez, el cual señaló que el comportamiento del turismo mantiene una tendencia favorable y que agosto perfila mejores resultados que julio, impulsado por la confianza que los visitantes continúan depositando en el destino.

“Este fin de semana estaremos alrededor del 90 por ciento de ocupación, gracias a la preferencia y confianza que los visitantes siguen brindando a Mazatlán. Incluso esa ocupación podría incrementarse entre tres y cuatro puntos porcentuales, porque hay muchos turistas que deciden viajar de último momento”, comentó.

Manguart Sánchez expresó que el sector mantiene un monitoreo permanente de la actividad turística mediante un estudio que se realiza cada temporada desde 2011, con el objetivo de conocer el perfil del visitante, su nivel de satisfacción y los principales indicadores que permitan fortalecer la promoción del puerto.

En este sentido, mencionó que actualmente se aplican encuestas para recopilar información sobre la procedencia de los turistas, el gasto promedio, el tipo de hospedaje que utilizan y la percepción general que tienen del destino.

“Estamos aplicando las encuestas del estudio que realizamos desde 2011 para conocer los índices de satisfacción del destino, la procedencia de los visitantes, su gasto promedio y el tipo de hospedaje que utilizan. La información que arroje este estudio nos permitirá tomar mejores decisiones en materia de promoción turística”, declaró.

El dirigente hotelero detalló que uno de los aspectos que medirán será la percepción de seguridad de los visitantes, ya que este indicador permitirá identificar áreas de oportunidad para continuar fortaleciendo el destino en coordinación con las autoridades.

“Esperamos salir bien evaluados, pues precisamente este estudio nos permitirá conocer la percepción de los visitantes y, con base en esos indicadores, trabajar junto con la Secretaría de Turismo y el municipio”, expresó.

Además, añadió que el contacto directo con los turistas también permite atender dudas y brindar recomendaciones sobre restaurantes, atractivos turísticos y cualquier información que requieran durante su estancia.

En materia de promoción, el presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas adelantó que ya preparan nuevas estrategias para mantener a Mazatlán entre los destinos más competitivos del País.

“Tenemos que seguir empujando y promoviendo nuestra ciudad; ya estamos preparando una nueva caravana de promoción para fortalecer la presencia de Mazatlán como uno de los cinco destinos preferidos del País”, dijo.

Asimismo, con respecto al comportamiento del sector, destacó que existen indicadores que reflejan una recuperación gradual de la actividad turística, entre ellos el incremento del 5.1 por ciento en la recaudación del Impuesto Sobre Hospedaje durante el periodo de enero a junio.

“Ya estamos en un proceso de menos a más, el incremento del 5.1 por ciento en la recaudación del impuesto sobre hospedaje de enero a junio refleja una inercia positiva para el destino”, señaló.

“A pesar de los retos que enfrentamos, debemos seguir fortaleciendo la marca Mazatlán y gestionando mejores condiciones de seguridad, especialmente en las carreteras”, agregó.

Sobre los recientes hechos de violencia registrados en el puerto, el empresario aseguró que no se han presentado cancelaciones de reservaciones relacionadas con temas de seguridad, ya que la demanda hotelera continúa sólida.

“No hemos registrado cancelaciones por motivos de seguridad; al contrario, mantenemos una ocupación cercana al 90 por ciento y existe la posibilidad de que aumente”, señaló.

Manguart Sánchez comentó que la mayoría de los visitantes continúa llegando desde el corredor económico del norte a través de las carreteras que conectan con Mazatlán, por lo que destacó la coordinación que mantienen con las autoridades municipales para agilizar la movilidad de los autobuses turísticos.

“La mayoría de nuestros visitantes proviene del corredor económico del norte y llegan por carretera. Hemos mantenido una excelente coordinación con Tránsito y Seguridad Pública para facilitar el acceso y salida de los autobuses turísticos y reducir afectaciones a la movilidad en la ciudad”, puntualizó.