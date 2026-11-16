La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez agradeció el respaldo que dan a Mazatlán la Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ante los problemas de inseguridad que se han presentado en este municipio.

“Agradecemos a la Gobernadora Graciela Domínguez, agradecemos a nuestra Presidenta la doctora Claudia Sheinbaum, siempre el respaldo que recibimos hacia Mazatlán es enorme, y bueno, estamos muy agradecidos”, añadió Palacios Domínguez tras la reapertura del Paseo de las Estrellas y el homenaje a la Banda MS y Horacio Palencia la tarde de este lunes.

Ante el ataque a balazos contra dos elementos de seguridad privada de un centro nocturno la noche del sábado, que dejó uno de ellos muerto y otro herido; la agresión a balazos contra los asistentes a una fiesta en la colonia Pueblo Nuevo que dejó un hombre muerto y al parecer dos heridos. y otra en un domicilio en la colonia 12 de Mayo la madrugada del domingo donde resultó un hombre muerto y cuatro heridos, dijo escuetamente que sí se ha reforzado la seguridad en distintas áreas de Mazatlán.

Ante la crisis de seguridad que se recrudeció en este municipio a partir de junio pasado, en Mazatlán se encuentran desplegados más de 13 mil elementos de diferentes instituciones de fuerzas federales y policiales en busca de contrarrestar la racha violenta.

Como se informó públicamente en su momento, tras los hechos violentos registrados el pasado fin de semana en Mazatlán, el Gobierno de Sinaloa ofreció su respaldo a la población y aseguró que se mantiene la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno para atender la situación, de acuerdo con un comunicado de prensa que difundió el domingo.

La Presidenta Municipal de Mazatlán también se dijo muy contenta con la develación de las estrellas de la Banda MS y Horacio Palencia, artistas que han puesto en alto el nombre de Mazatlán.

“Este espacio representa el rescate de los espacios públicos, también el dignificar la música de banda, la importancia que tiene para nosotros nuestra cultura que sea reconocida a nivel mundial y, por supuesto, aquí tenemos nombres en las estrellas de artistas que han sido reconocidos mundialmente como es Pedro Infante, Lola Beltrán, la Banda de El Recodo, Los Tigres del Norte”, continuó Palacios Domínguez.

“Y ahora que se encuentran también junto a ellos el de Horacio Palencia, gran compositor, y de la Banda MS yo creo que es un homenaje para ellos y también para que trasciendan y quede esto para toda la gente de Mazatlán como un sentimiento de orgullo por nuestras raíces, por nuestra música y por nuestra cultura”.

Por su parte el encargado de la Dirección de Obras Públicas Municipales, Martín Gallardo Noriega, dio a conocer en entrevista por separado que la remodelación del Paseo de las Estrellas y de la Mujer Mazatleca duró poco más de tres meses y se invirtieron cerca de 3.8 millones de pesos, de acuerdo con la estimación más reciente.

“La demolimos toda, completa, si te fijas tenía una base muy, muy amplia, ahora donde están las estrellas había una base, la demolimos completamente y también retiramos el firme, ya estaba socavado, presentaba socavones y desniveles, entonces lo retiramos todo, conformamos terracerías y volvimos a colocar el adoquín nuevo”, añadió Gallardo Noriega.

“Las hicimos nuevas, si te fijas son estrellas muy diferentes a las que estaban anteriormente, son estrellas completamente nuevas compuestas de otro material., igual las bancas las hicimos nuevas y las instalaciones eléctricas las hicimos nuevas, hicimos algunas reparaciones”.

Precisó que se podrán colocar más estrellas retirando adoquín y para ello ya no se tendrá que contratar otra obra porque la misma gente de Obras Públicas lo podrá hacer.