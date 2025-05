$!Agradece David Macías apoyo recibido por lectores de Noroeste para su tratamiento

Macías Osuna comentó que además de sentir un alivio físico, este proceso ha tenido un impacto profundo en su estado emocional, el cual le ha permitido tener un acercamiento espiritual y social.

“Antes de esta experiencia sentía una gran soledad y tristeza, pero hoy entiendo que no era un ‘por qué’ sino un ‘para qué’. Este reto me ha fortalecido y me ha acercado más con Dios y con la gente, sobre todo la que me quiere”.

A pesar de que la parte más compleja del proceso que fue la cirugía ya se superó, señaló que la siguiente etapa consiste en un tratamiento que requiere la aplicación de inyecciones especiales cada cuatro meses.

Cada una de estas tiene un costo de aproximadamente 50 mil pesos, las cuales deben de complementarse con otros estudios médicos para evaluar la eficiencia de todo el proceso.