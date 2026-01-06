Agradece Lucila Hernández la alegría que Noroeste trajo a sus nietas e hijos en este Día de Reyes

Lucila Hernández, del colectivo ‘Por las voces sin Justicia’, destaca este tipo de celebraciones para brindar agradables momentos a los pequeñines

No solo los pequeñines pudieron disfrutar de un gran festejo de Día de Reyes organizado por Noroeste, ya que también los padres de familia fueron parte de las actividades y motor importante para que la campaña ‘Sé un Rey Mago’ fuera un total éxito este día.

Lucila Hernández acudió junto a sus dos nietas e hijo para pasar una tarde llena de juegos y regalos de la mano de Melchor, Gaspar y Baltazar, una acción que agradece a Noroeste por unir a las familias que representan al colectivo “Por las voces sin Justicia”.

“La verdad que muy a gusto, muy contentos porque todos los niños recibieron regalos y estamos ahorita conviviendo con todos los del colectivo. Estamos con la rosca, la piñata y muy a gusto por la invitación que nos hicieron”, contó Lucila Hernández.

“Es el primer año de nosotros, no teníamos el gusto de venir aquí a estos eventos, pero ya con la necesidad de mi esposo, pues ya muy agradecidos realmente que hagan este tipo de festejos. Los niños están muy contentos con los regalos y con los patrocinadores. Muchas gracias al periódico Noroeste que aquí nos prestan sus instalaciones”.

Junto a las demás mamás, papás y abuelas, la señora Lucila disfrutó de los juegos, las dinámicas y la comida que los organizadores trajeron para niños y niñas, quienes además pidieron convivir con elementos de la Policía Municipal y jugadora de fútbol profesional.

FAMILIAR

El familiar de la señora Lucila Hernández y sus nietas e hijo, es Rafael Alvarado Flores, desaparecido el 20 de octubre de 2022 en la Colonia Benito Juárez, y hasta la fecha se desconoce su paradero.