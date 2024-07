“Muchas gracias porque la verdad si nos ayudaron mucho, fue una bendición el que nos ayudaran y nosotros mandamos bendiciones a esas personas. Porque dice uno, ‘es que estando ahí en el Teletón tu no vas a pagar nada’, pero en realidad si se pagan y con esa ayuda que nos daban nosotros pagamos lo que le hacían a Victoria. Para nosotros no fue poquito, para nosotros fue mucho su apoyo y toda la familia está agradecida”, expresó Azucena Mujica, mamá de Victoria.

“A mí me dijeron muchas cosas, me dijeron ‘tu niña no va a caminar’, ‘tu niña no va a hablar’, ‘tu niña no va a tener una vida normal’, pero ahora que ya veo que no, ella sigue igual, es como una niña normal. De hecho me han dicho, le han hecho estudios neurológicos, ‘no señora su niña está súper bien, ni parece que pasó un proceso fuerte’. Habla, camina y no se aguanta, pero es una bendición tenerla así”, dijo.

“Una bendición estar aquí ya, en cuanto me dijeron pegue un grito y le dije a mi esposo ‘ ya nos vamos’ porque si eran muchos meses alejados de todos, de la familia, porque yo nada más con Victoria, es cansado pero gracias a Dios aquí ya estamos”.

La lucha de la bebé Victoria, a sus cinco meses de edad tuvo que luchar contra una enfermedad del hígado y un tumor en el estómago.

“Aquí en Mazatlán le diagnosticaron lesiones en su hígado, no sabían lo que era. El doctor que nos atendió aquí nos mandó al (Hospital) Pediátrico de Culiacán pero ahí no pudieron hacer nada por Victoria, porque no tenían nada para Victoria”, narró la madre de la pequeña.

Su mamá Azucena tuvo que trasladar a su hija Victoria al Hospital Infantil de Oncología del Teletón en Querétaro donde le hicieron estudios y le realizaron la cirugía que requería. Se fueron de Mazatlán con lo más mínimo de recursos económicos y su estancia fue difícil.

La bebé Victoria, a los siete meses de edad, fue operada y le extirparon el tumor abdominal, para posteriormente iniciar con el proceso de quimioterapias en un hospital de Querétaro y una estancia en observación.

“Duramos nueve meses en Querétaro y le hicieron todo lo que le tuvieron que hacer, su cirugía, sus quimios y bendito Dios ya ella está limpia. Le pudieron quitar todo lo que ella tenía, todo su tumor se lo extrajeron. La tuvieron dos meses en observación, pero bendito Dios dijo la oncóloga que todo iba muy bien y que ya me podía regresar a mi ciudad”, mencionó.

Actualmente Victoria tendrá que viajar a Querétaro cada tres meses a sus citas de control, para monitorear que siga sana y sus niveles de indicadores permanecen normales, esto durante cinco años para poder ser dada de alta.