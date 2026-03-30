$!Agradece Patronato de Bomberos Mazatlán por reconocimiento a su labor

Después de recibir este lunes la medalla “Jornadas Heroicas 2026” por parte del Cabildo Municipal, la directora del Patronato del Cuerpo Voluntario de Bomberos Mazatlán, Lourdes Magallón, se mostró contenta por el reconocimiento que se dio a todos los elementos “apaga fuegos” gracias a una labor diaria de salvar videos.

Agradeció al Ayuntamiento el tomar en cuenta a la corporación para el premio de este año, ya que su ardua tarea ronda desde el siglo pasado sin descanso, motivando a que más jóvenes se unan como voluntarios para aprender técnicas de paramédicos, ingenieros y rescatistas durante el proceso.

“Es algo muy bonito para nosotros que se nos tomen en cuenta y que conozcan realmente, el trabajo que realiza el Cuerpo de Bomberos de Mazatlán aquí en el puerto, sobre todo para la seguridad, tanto del puerto como de los visitantes, de lo cual nos encargamos desde 1942, cuando fue fundada corporación por el doctor Olavo Corona”, dijo Magallón Huerta.

“Siempre es un reto para nosotros seguir trabajando con más ahínco para darle más seguridad a Mazatlán y a sus bienes. Damos gracias al Ayuntamiento por darnos este reconocimiento porque esto nos motiva mucho a salir adelante. Tenemos muchos jóvenes ahorita y la mayoría son paramédicos, son ingenieros, gente muy bien preparada”.

Con la intención de abrir una nueva base para este año en la zona de Cerritos, el Patronato de Bomberos Mazatlán señaló que están buscando nuevas incorporaciones para que formen parte de su equipo; mientras que también están buscando tener el mejor equipo para las atenciones.

“Sí nos hace falta todavía un turno más y estamos trabajando en eso. Creo que necesitamos 18 voluntarios más. Esperemos que en el transcurso de este año podamos ya tener completo porque también vamos a necesitar para la nueva estación”.

“Estamos por traer ahorita unas máquinas de Estados Unidos, que esas darán el servicio allá en Cerritos, pero en este momento sí estamos completos en cuanto a equipo”.