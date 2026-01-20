Agradece Vicerrector de UAS Zona Sur extensión de rutas camioneras en favor de estudiantes de Medicina

Después de que la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán y las Águilas del Pacífico acordarán la extensión de una y tres rutas respectivamente, hasta Pradera Dorada 4, estudiantes de la Facultad de Medicina de la UAS por fin pudieron tener un trayecto más directo para ir a clases; una situación que tiene agradecidos a los dirigentes de la Universidad.

Manuel Iván Tostado, Vicerrector de la Universidad en la Zona Sur, se mostró contento por esta decisión que se avaló en noviembre del año pasado, pues dio la oportunidad a jóvenes de distintas colonias y fraccionamientos del puerto, de acceder a Pradera Dorada en varias rutas de camiones.

“Primero agradecer a ambas Alianzas. Al principio fue la Alianza de Camiones Urbanos, la que con una ruta que se creó precisamente para esa área, ayudó para que recogieran casi al pie de la instalación universitaria en Medicina a los estudiantes. Y sumados a ellos, las Águilas del Pacífico tuvo en bien aperturar tres rutas más”, declaró Tostado Ramírez.

“Entonces, con la ruta de la Alianza de Camiones Urbanos, más las tres rutas de Águilas del Pacífico, básicamente hasta Pradera (Dorada), se abarcaron todas las vértices o las líneas de transporte más comunes aquí en Mazatlán, que es la Gabriel Leyva, la Ejército Mexicano, el área de Rafael Buelna, e inclusive hay una ruta que llega hasta Cerritos”.

Mencionó que con estas nuevas rutas los estudiantes no tendrán que caminar largas distancias para llegar a tomar las clases de Medicina o Psicología, pues en el pasado eso los tenía expuestos a asaltos. En tanto, tampoco tendrán que acudir a plataformas de transporte y gastar un dinero que después necesiten.

“Estamos muy agradecidos y los alumnos muy contentos, porque antes de esta colaboración con las Alianzas, nuestros estudiantes tenían que caminar trayectos largos que los exponía, o los ponía vulnerables a asaltos o demás situaciones. Además de que tenían que trasladarse a distancias largas del campus, lo que también provocaba la renta o pago de servicio de alquiler, de transporte de plataforma, DIDIS y demás”.

Actualmente la Alianza de Camiones Urbanos cuenta con las rutas Alarcón Sábalo y Milenio para llegar hasta las cercanías de la Facultad de Medicina de la UAS; mientras que las Águilas del Pacífico ahora cuentan con las rutas Hogar del Pescador y Milenio Cerritos, además de la de Puertas del Sol que llega hasta Cantera 1.