La Fundación Letty Coppel agradeció a los patrocinadores que se han sumado a la Séptima Caminata y Carrera Benéfica por el Día Internacional de la Parálisis Cerebral que se realizará el próximo domingo en la Avenida Leonismo Internacional, frente al espacio deportivo denominado Kilómetro Cero.

“Estoy muy contenta, estoy muy feliz por todo lo que nos han apoyado y quienes nos han apoyado año con año de verdad no tengo palabras para agradecerles porque no se nos han rajado, a pesar de que empezamos con muy poquitas personas en la caminata y en la carrera ahorita ya son bastantes gracias a Dios y todo lo que comenzó con un sueño pues ahorita ya vamos por la séptima y se han sumado aún más patrocinadores”, dijo la coordinadora de la Fundación Letty Coppel en Mazatlán, Coni Velarde Juárez.

“También quiero agradecerle muchísimo al Indem (Instituto Municipal del Deporte), gracias Jesús, gracias a Fabi (Fabiola Verde, directora del Indem) también de verdad porque no nos han soltado de la mano en todo el apoyo que nos han brindado tanto en la logística, el operativo, en los jueces, una tarea muy fuerte que nos apoyan y la verdad nos hacen un poquito más ligero el trabajo, todo el equipo de Fundación Letty Coppel la verdad es mi fortaleza, es mi brazo derecho todo el equipo, que todos estamos entrándole y vamos a trabajar sábado y domingo”.

En el evento de agradecimiento a patrocinadores como Pueblo Bonito, restaurante y pastelería Panamá, Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés, Fundación Grupo Alerta, Oftalvision, La Martina, AIO Farmacias, entre varias más, añadió que la caminata y carrera comenzará a las 7:00 horas del domingo 6 de octubre frente al Kilómetro Cero.

Expresó que para este evento se ha sumado mucha gente tanto niños con discapacidad y el miércoles llegaron a registrarse unas corredoras del Hospital Militar, lo que la sorprendió.

“De verdad no tengo palabras porque para mí esto era un sueño, era una misión que tenía que cumplir por mi hijo y pues no me voy a rajar, vamos a seguir y vamos a seguir hasta que Dios quiera y ahorita estoy muy conmovida de verdad y pues aquí estamos cumpliendo el sueño de Luisito, ya la séptima y qué rápido, muchas gracias a los que se han sumado y vean lo bonito que es esta caminada, espero la verdad que asistan el domingo, es algo muy bonito, es algo muy familiar, pueden llevar a sus mascotas, pueden llevar a toda la familia”, continuó.

“No importa que no compren un kit, simplemente que vean lo bonito de la caminata, que vean lo bonito de los niños y el esfuerzo que hacen las mamás por llevar a los niños en sus sillas de ruedas, todo lo que hacen y valoremos tanto ese trabajo de ellas, que no es fácil y aún así están de pie, aún así están presentes donde sus hijos vamos a incluirlos a la sociedad, donde sus hijos están participando en algo tan hermoso que es por ellos y lo que se esfuerzan en hacer en su silla de ruedas, algo más divertido, algo más folclórico, el hecho de disfrazarlos, de ponerle su silla de ruedas muy alegórica pues eso hace más bonito el evento”.

Expresó que en el caso de los corredores igual su agradecimiento, así como los patrocinadores que se han sumado.

“El domingo 6 de octubre arrancamos a partir de las siete de la mañana frente al Kilómetro Cero, para no perder la tradición año con año ha sido ahí y pues ahí vamos a estar todo el equipo de Fundación Letty Coppel”, reiteró.

Expresó que los jueces van a indicar de dónde a dónde se van a correr los 5 kilómetros y la caminata es desde el Kilómetro Cero hasta la glorieta del Venadito, entre las avenidas Leonismo Internacional y De los Deportes, es ida y vuelta.

“Tenemos aproximadamente 178 niños con discapacidad inscritos y a todos ellos se les va a regalar su playera y tenemos casi 200 corredores y entre las mamás que van a participar con sus hijos y las familias que acompañan a los niños”, dio a conocer Velarde Juárez.

Dijo que se dará premio al niño que lleve su silla de ruedas mejor adornada, así como al primero, segundo y tercer lugar de la caminata y a los tres primeros lugares de la carrera tanto en el ramo femenil como varonil, y consisten en estancias en Pueblo Bonito, desayunos y comidas en restaurantes patrocinadores, entre otros.