$!Agricultores suspenden protesta tras acuerdos con Sader; esperan apertura de plataforma y pago de apoyos

Los productores agrícolas acordaron suspender las manifestaciones previstas luego de alcanzar una serie de compromisos con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), entre ellos el inicio de la apertura de la plataforma para acceder a los apoyos y el arranque de los pagos de 800 pesos por tonelada.
Baltazar Valdez Armentía, dirigente de agricultores en Sinaloa, señaló que, aunque los acuerdos no satisfacen todas las demandas del sector, representan un avance importante.
“Hay compromisos puntuales. A partir de mañana tiene que empezar a reflejarse el avance tanto en la apertura de la plataforma que hemos estado exigiendo, como en el inicio de los pagos del apoyo de los 800 pesos”, declaró.
Explicó que durante la reunión también se abordó la situación de los productores con adeudos derivados de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo, cuyos liquidadores están exigiendo pagos mensuales.
Según dijo, el coordinador general de Operación Territorial de la Sader, Raúl Salgado, se comprometió a convocar a los liquidadores para buscar que los productores puedan cubrir esos adeudos mediante pagos anuales y no mensuales.
Asimismo, informó que se acordó la presencia de funcionarios encargados del esquema del apoyo de 500 pesos por tonelada para el maíz del actual ciclo agrícola, con el objetivo de aclarar las reglas de operación y definir cómo accederán al beneficio los productores que no obtuvieron financiamiento.
Valdez Armentía indicó que se integró una comisión de seguimiento que revisará este jueves los avances en la apertura de la plataforma y la dispersión de los recursos.
Añadió que existe el compromiso de que, en un plazo de 15 días, se cubra el apoyo de 800 pesos por tonelada a la totalidad de los productores pendientes.
Los agricultores también solicitaron a la Sader gestionar la ampliación de la ventanilla para este programa, debido a que el periodo de registro está próximo a concluir.
Tras exponer estos compromisos, los asistentes a la reunión aprobaron suspender las movilizaciones para dar oportunidad a que las autoridades federales cumplan con los acuerdos alcanzados.