$!Agricultores suspenden protesta tras acuerdos con Sader; esperan apertura de plataforma y pago de apoyos

Los productores agrícolas acordaron suspender las manifestaciones previstas luego de alcanzar una serie de compromisos con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), entre ellos el inicio de la apertura de la plataforma para acceder a los apoyos y el arranque de los pagos de 800 pesos por tonelada.

Baltazar Valdez Armentía, dirigente de agricultores en Sinaloa, señaló que, aunque los acuerdos no satisfacen todas las demandas del sector, representan un avance importante.

“Hay compromisos puntuales. A partir de mañana tiene que empezar a reflejarse el avance tanto en la apertura de la plataforma que hemos estado exigiendo, como en el inicio de los pagos del apoyo de los 800 pesos”, declaró.

Explicó que durante la reunión también se abordó la situación de los productores con adeudos derivados de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo, cuyos liquidadores están exigiendo pagos mensuales.