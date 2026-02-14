$!Aguardan miles de personas el espectáculo del Combate Naval en Olas Altas

Miles de personas esperan ya el inicio del tradicional Combate Naval en el Paseo Olas Altas, aunque hasta poco después de las 22:00 horas esta parte de Mazatlán aún no se encuentra abarrotada.
El espectáculo de música y fuegos artificiales está programado para iniciar a las 23:00 horas.
Con este evento se recuerda la defensa del puerto de Mazatlán, el 31 de marzo de 1864, cuando los defensores y el pueblo mazatleco derrotaron a la tripulación de la corbeta La Cordeliére durante la Segunda Intervención Francesa en México. El interior y exterior de esta zona es vigilada por elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, así como de organismos de auxilio y rescate.
Esta es la tercera noche del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, que se realiza del 12 al 17 de febrero.