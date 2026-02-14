Mazatlán
Aguardan miles de personas el espectáculo del Combate Naval en Olas Altas

El espectáculo de fuegos artificiales está programado a las 23:00 horas
Belizario Reyes |
14/02/2026 22:22
Miles de personas esperan ya el inicio del tradicional Combate Naval en el Paseo Olas Altas, aunque hasta poco después de las 22:00 horas esta parte de Mazatlán aún no se encuentra abarrotada.

El espectáculo de música y fuegos artificiales está programado para iniciar a las 23:00 horas.

Con este evento se recuerda la defensa del puerto de Mazatlán, el 31 de marzo de 1864, cuando los defensores y el pueblo mazatleco derrotaron a la tripulación de la corbeta La Cordeliére durante la Segunda Intervención Francesa en México. El interior y exterior de esta zona es vigilada por elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, así como de organismos de auxilio y rescate.

Esta es la tercera noche del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, que se realiza del 12 al 17 de febrero.

