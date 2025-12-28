$!Aguas negras afectan desde hace meses cruce de Las Torres y Santa Rosa, en Mazatlán

MAZATLÁN._ De abril a la fecha, vecinos de la colonia Valle Dorado padecen una constante fuga de aguas negras sobre la Avenida de las Torres y Santa Rosa, situación que ha convertido la zona en un foco de contaminación y riesgo vial tanto para peatones como conductores. El derrame se origina en una alcantarilla ubicada en una de las esquinas de la Avenida de las Torres, justo antes de la glorieta de la avenida Santa Rosa, donde las aguas residuales corren hasta formar grandes charcos que invaden la vialidad, afectando a quienes transitan diariamente por el lugar.

La mañana de este domingo se observó que el registro del cual brotan las aguas negras ya presenta lama verde, acumulada desde hace varios meses. Incluso, ante la falta de una soluciones, se han colocado piedras de gran tamaño alrededor de la coladera para evitar que la tapa salga y quede el hueco abierto, lo que representaría un peligro mayor.

Este punto se encuentra frente al canal de Valle Dorado, por lo que parte del líquido contaminado termina llegando a dicho conducto, mientras que otra porción corre hasta el canal ubicado a un costado de Soriana Santa Rosa, ampliando el impacto ambiental. Tras casi ocho meses sin reparación, los vecinos señalan que esta fuga es recurrente cada año y ha sido reportada en múltiples ocasiones a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.

No obstante, aseguran que la dependencia les ha informado que el desperfecto corresponde a un problema de la Comisión Federal de Electricidad. La fuga de aguas negras en el cruce de Las Torres y Santa Rosa ha sido una de las más denunciadas por distintos medios de comunicación, ya que, además de afectar a los vecinos, representa un serio riesgo para los automovilistas.





Y es que unos metros más adelante se localiza una curva donde ya se han registrado accidentes viales, situación que podría agravarse por el pavimento mojado y resbaloso debido a la contaminación. Mientras tanto, la glorieta de la avenida Santa Rosa se perfila para cerrar el año entre aguas negras, malos olores y el descontento de los habitantes, quienes exigen una solución definitiva antes de que ocurra un accidente de mayores consecuencias.