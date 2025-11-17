$!Águilas del Pacífico amplía tres rutas hacia Pradera Dorada y Cantera 1 en Mazatlán

Tal y como lo habían prometido desde hace unos meses, la empresa de Autotransportes Águilas del Pacífico amplió oficialmente los recorridos de tres de sus rutas, mismas que ya pudieran ingresar a Pradera Dorada y Cantera 1 para brindar el servicio que habían solicitado los colonos de dicho asentamiento. A partir de este lunes 17 de noviembre, los camiones urbanos “Hogar del Pescador”, “Puerta del Sol” y “Milenio Cerritos” extendieron su trayecto en busca de mejorar la movilidad de los vecinos de Pradera y Cantera hacia escuelas, centros de trabajo, comercios y otros puntos de la ciudad.





Luego de un recorrido matutino realizado por Noroeste, se pudo ver como estos camiones rojos ya estaban llegando a las colonias Pradera 1, Pradera 4 y Cantera 1, donde varios colonos tomaron el camión y se mostraron agradecidos por tener la oportunidad de recibir el servicio más cerca de sus hogares, y así no tener que pagar varios transportes. ”La verdad que está muy bien porque ahorita llevaba a mi hija a la parada de camiones, pero pregunté aquí y me dijeron que sí, que ya están saliendo rutas que ya van para Cerritos y Galerías. Nos ayuda mucho porque ellos tienen que caminar desde la tortillería en la noche, acá (en Pradera 4) es muy buena ubicación para nuestros hijos”, expresó Jessica Díaz, quien acompañaba a su hija este día. ”Sí nos tomó de sorpresa la noticia, pero ya había visto en el Facebook ayer. Creo que es algo bueno porque no se había dado la oportunidad de que llegaran hasta acá, y pues ahorita nos sorprendimos de que ya están aquí, ya se hizo realidad”, agregó.





Aunque ahora serán rutas mucho más largas, la ampliación de los recorridos por parte de Águilas del Pacífico vendrá a beneficiar a cientos de familias de la zona, quienes desde hace tiempo habían solicitado a ambas organizaciones de transportistas de Mazatlán, el ampliar su servicio hasta ellos. El anuncio de la ampliación se hizo desde el domingo en la tarde noche por parte de Águilas del Pacífico en facebook, quienes calificaron el hecho como un avance significativo en la calidad de su servicio, así como un trabajo de unión con la gente porteña.



