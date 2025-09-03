Águilas del Pacífico espera resolución para entrar con rutas en Mazatlán como es debido

Con las ampliaciones ya prácticamente autorizadas, la organización transportista Águilas del Pacífico se encuentran a la espera de tener el papeleo en mano para echar a andar las nuevas rutas que llegarán a Pradera Dorada, donde los habitantes de dichas zonas podrán beneficiarse del servicio, indicó el tesorero Roberto González Osuna.

Informó que actualmente los trámites se están realizando en Culiacán y cuentan con el aval del Gobernador Rubén Rocha Moya, lo cual les permitirá echar abajo cualquier queja que tenga la Alianza de Camiones Urbanos de aquí en adelante, pues señalan que solamente los han tachado de ilegales, cuando a ellos les han permitido acciones parecidas.

”El asunto es que las ampliaciones las tenemos ya prácticamente autorizadas de palabra; el trámite del papeleo ahorita se está elaborando en Culiacán y una de las cosas que nos detuvo a nosotros fue precisamente que queremos tener ya la resolución en la mano, porque la Alianza (de Camiones) es muy amena de decir que estamos ‘pirateando’, que estamos de ilegales, pero simplemente queremos entrar como Dios manda”, indicó González Osuna.

”De hecho si hay alguien ilegal, pues son ellos, tienen ahí ocho rutas que se fueron ampliando sin ningún trámite debido y llegaron hasta Pradera. Hay una ruta que nos cae cerca, la ruta vía Zaragoza, esa ruta estaba aquí en el Fovissste y se fue ampliando, fue creciendo la zona urbana y nosotros no les dijimos nada. Es la autoridad la que debe regular eso; sin embargo, se les consintió todo”.

Mencionó que en cuanto les informen que ya está listo el papeleo, echarán a andar las rutas nuevas rumbo a Pradera Dorada, que en realidad son rutas ya existentes que van a ampliar su recorrido. En tanto, recalca que ellos llevaron a cabo todo este proceso de forma legal y ordenada con las instancias correspondientes.

”Ayer precisamente entablamos una plática con la gente de Culiacán y nos dice que ya está por terminar todo. Posiblemente hoy ya se finiquiten los trámites; entonces, si mañana nos citan a que nos entregan el documento, nosotros al siguiente día vamos a entrar a esas nuevas rutas”.

”Estamos en espera nada más a que nos resuelvan ese asunto para que ya Alianza no tenga ningún argumento, porque nosotros no estamos ilegales. Hicimos todo un procedimiento que marca la ley; es decir, solicitar, publicar, realizar un estudio socioeconómico y además tenemos una cantidad de firmas de gente que nos ha estado solicitando en la Universidad, de estudiantes que nos han solicitado porque por ese lado no hay servicio”.

Las rutas de Águilas del Pacífico que tendrán una ampliación a ciertas zonas de Pradera Dorada son Hogar del Pescador, Milenio Cerritos y Puertas del Sol Cerritos, los cuales contarán con 40 unidades, todas ellas con aire acondicionado; mientras que se estima que entren en vigor a partir de este fin de semana.

”Son tres rutas (con ampliación). Hay una que es realmente muy poquito, que es cuando pasamos en la elevación San Antonio, básicamente como un kilómetro y medio. Es un tramo muy cortito, básicamente solo es por acercarnos a Cantera y a CECyTE que son los puntos que están pidiendo mucho el servicio. Las otras dos rutas son de más o menos 3 kilómetros y están por La Riviera; entonces esas rutas prácticamente van a salir directo por la Santa Rosa”.

González Osuna añadió que no están tocando ni el 10 por ciento de la zona de Pradera Dorada, por lo que no entiende el enojo y la búsqueda de una disputa por parte de la Alianza, ya que son los mismos usuarios de aquel asentamiento los que han hecho solicitudes para que las rutas lleguen a sus hogares.

”Nosotros hace ocho años hicimos una solicitud de ampliación de unas rutas que tenemos ahí pegadas prácticamente a Pradera Dorada; y nos tardamos un poco porque no había camino, no había entrada, había un monte prácticamente. Entonces, de repente se empezaron a urbanizar todas las zonas de Pradera y empezaron a pedirnos a nosotros el servicio, que nos acercáramos con las rutas que teníamos por ahí, pero no habíamos podido”.