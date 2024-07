Ese mismo día, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó del cambio de Gustavo Espinoza Bastidas como comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático y fue sustituido por Jesús Alejandro Barrón Ureña.

“Tiene que ver con cambio de indicaciones que no se socializaron, que pues hay razón, ese tipo de cambios te pueden ocasionar desgracias, entonces si no lo socializate, si no lo sabía pues obviamente, y no lo sabe ni el ciudadano y se mete creyendo que hay (seguridad acuática), pues obviamente sí te pega”, reiteró el Alcalde.

“Tiene que ver con eso, porque a decir verdad a pesar de los casos de ahogamiento también ha habido muchos casos de éxito de rescate, que son más los rescates, que es más el trabajo exitoso que ha tenido, que ha sido muy buen resultado el Cuerpo Acuático, yo defiendo el trabajo, ya lo había dicho antes de este caso, había dado mi reconocimiento al Cuerpo Acuático y lo sigo haciendo porque hacen su labor, no es una labor sencilla, es una labor pesada, muy pesada, muy difícil que no la quiere cualquiera, incluso se sienten hasta cierto punto medio obligados, son policías, pues ese trabajo porque es riesgoso, es pesado, es cansado, no es cualquier trabajo y han hecho una excelente labor”.

González Zataráin expresó que, en lo particular, a pesar de los casos de personas ahogadas, que a veces son inevitables, la mayoría han sido cuando no están los salvavidas en su horario de labores en las playas, o han sido de personas alcoholizadas o en la noche que se meten al mar o en la madrugada, lo cual no es responsabilidad de ellos.

También dio a conocer que Espinoza Bastidas se queda laborando dentro del mismo Escuadrón de Salvamento Acuático y reiteró su reconocimiento para dicha agrupación de salvavidas.