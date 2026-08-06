Ahora cierran acceso a tramo de playa de Zona Dorada por cocodrilo de 1.5 metros en el mar

MAZATLÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Escuadrón de Salvamento Acuático, informa que, tras el avistamiento de un cocodrilo de 1.5 metros en la zona de playa, permanecerá restringido el acceso al área comprendida entre la avenida Rafael Buelna y el Hotel El Cid, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

A través de un comunicado este jueves 6 de agosto el Escuadrón de Rescate Acuático señaló que la reapertura se dará a conocer una vez que existan las condiciones de seguridad.

El comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gustavo Espinoza, informó que el reptil, de aproximadamente 1.5 metros de longitud, fue observado cerca de las playas del Hotel El Cid, por lo que personal especializado mantiene recorridos permanentes de vigilancia y monitoreo para localizarlo y proceder a su captura.

Como parte del operativo, las playas comprendidas entre la avenida Rafael Buelna y el Hotel El Cid permanecerán restringidas, por lo que se exhorta a bañistas y paseantes a respetar la señalización preventiva, atender las indicaciones del personal salvavidas y evitar ingresar al mar mientras continúan las labores de búsqueda.

Una vez capturado el ejemplar, personal de Protección Civil y del Escuadrón de Salvamento Acuático realizará su traslado a un hábitat adecuado, privilegiando la seguridad de la población y la protección de la especie.