”(La gente) no entendió el llamado, de hecho están alrededor de 300 pesos, 500 pesos por redes sociales (la renta de cada silla) y ahorita estamos identificando quiénes son, al ver el mismo tipo de sillas ya identificamos que son posiblemente de renta y ya hacemos la investigación y pues nos llevamos las sillas”.

”(Se detuvo) una persona nada más que se nos puso agresiva, lo que hacemos es el decomiso, si vemos que no acceden o se ponen un poquito violentos pues hacemos ya el aseguramiento con Seguridad Pública, de hecho estamos acompañados por elementos de Seguridad Pública”, precisó en entrevista la mañana de este domingo al hacer entrega a nombre del Alcalde Édgar González Zataráin de una barredora nueva a la Dirección de Servicios Públicos para el área de Aseo Urbano.

Precisó que días antes no se aseguraron sillas, nada más se hizo el llamado de que no podían acaparar lugares porque no se estaba 100 por ciento seguros que eran para renta, pero este domingo sí ya se aseguraron, este 11 de febrero también se retiraron dos casas de campaña.