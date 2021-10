‘Ahora sí no nos agarra desprevenidos’, dicen mazatlecos en compras de pánico por ‘Pamela’

Incluso hubo un par de tiendas en la que se observó que ya no había carritos o canastas para apartar su despensa, demostrando así que la pandemia dejó de existir por unos momentos, pues no se cuidaban los protocolos a excepción de la aplicación de gel.

Las purificadoras de agua, tampoco lucieron vacías, pues con la experiencia que tuvo la población durante 5 días con el desabasto de agua, se observó una gran demanda para rellenar garrafones.

“Vine por agua porque no quiero que me vuelva a agarrar desprevenida el huracán, ya si se vuelve a ir al menos tendré para unos días y no me quedaré sin nada como la otr vez”, expresó Fermina de la colonia Villa Galaxia.