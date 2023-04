Aimé Joanna Millán Estrada es el nombre que se ha repetido una y otra vez en publicaciones dentro de redes sociales las últimas 24 horas, en perfiles personales y portales de información, tras la desaparición de la joven originaria de Aguacaliente de Gárate.

A un día de que se emitiera una ficha por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa, se revelan detalles de cómo fueron las últimas horas de Aimé Joanna antes de desaparecer.

“Dijo ‘regreso en un rato, voy a cenar’ y ya no volvió, salió con alguien, pero no sabemos con quién, salió a agarrar un carro pero no sé si era alguien con quién se citó”, comentó Verónica, prima de la desaparecida.

La joven es originaria de Aguacaliente de Gárate, pero pasa la mayor parte del tiempo en Mazatlán, ya que estudia la Licenciatura en Nutrición en la Universidad Autónoma de Occidente, motivo por el cual se aloja en casa de una tía, que es el domicilio en el que se vio por última vez, según informa la ficha de búsqueda; sin embargo su última aparición en redes sociales fue en otro sitio.

“Subió un estado en WhatsApp, una foto, que nos comentan que es en la gasolinera de La Marina, o sea, llegaron a la gasolinera, entró al baño y se tomó una foto ahí y la publicó en sus historias, la selfie frente al espejo fue tomada en el baño de una gasolinera”, contó la prima de la desaparecida.

Una familiar acudió el domingo a la última ubicación en donde se rastreó el celular encendido, se encontró con un terreno baldío en Villa Unión, pero no había rastros ni del teléfono celular ni de la joven.

“Su celular cuando aún estaba encendido, la última ubicación que marca es en la carretera, ella desapareció de Mazatlán y es lo último que sabemos y es la incertidumbre que tenemos, qué pasó y por qué la ubicación marca allá”, mencionó la prima de Aimé.

Verónica comentó que hasta el momento no han tenido acercamiento con las amigas de Aimé, nadie les ha dado dato ningún dato que les pudiera dar una pista para descubrir con quién salió o dónde podría estar, están a la espera que alguien al verla en las fotos en los medios la reconozca y les dé información valiosa para su localización.

Este lunes acudieron a solicitar apoyo al Alcalde de Mazatlán para desplegar un operativo de búsqueda que les permita ubicar a su prima Aimé, a lo que el Presidente Municipal se comprometió a brindar ese apoyo y que las autoridades competentes intensifiquen la labor.

“Se va a estar promoviendo la búsqueda en los medios del municipio, dejamos las fotos que traíamos impresas, tenemos fe que aparezca pronto, sana y salva”, dijo Verónica.

Este lunes horas se convocó a una manifestación por la tarde en apoyo a la búsqueda de Aimé, la concentración será en Valentinos y se invitó a las personas de Aguacaliente de Gárate a sumarse, su camión saldría de allá a las 15:20 horas.