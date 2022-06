Al Alcalde de Mazatlán no le ‘preocupan’ las desapariciones en el puerto

Para el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, las 524 desapariciones que se han registrado en Mazatlán desde que asumió el gobierno municipal en noviembre de 2018, no son algo “preocupante”.

-- ¿Es preocupante la situación, Alcalde?

“No, créamelo, no me preocupa, claro que me ocupo en resolverlo, pero vamos muy bien, en Mazatlán cada día vamos a ir mejor”, contestó el Presidente Municipal.

Reconoció que lo único que le preocupa es que esta situación que se menciona en redes sociales, afecte a la imagen de Mazatlán.

“Es lo único que me preocupa, claro que lamentamos que sucedan esas cosas, pero ni siquiera a nosotros nos compete investigarlo”, continuó.

También informó que tendrá una reunión con los integrantes de las demás instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno para ayudar a Mazatlán.

Entre los casos de personas privadas de su libertad se encuentran tres turistas provenientes de Monterrey, Nuevo León, que de acuerdo con sus familiares, fueron privados de su libertad por un grupo de hombres armados la madrugada del Sábado de Gloria y además les quitaron camionetas y dinero, en el Fraccionamiento Sábalo Country.

Sus familiares han realizado manifestaciones en diferentes puntos de Mazatlán para exigir su liberación sanos y salvos.

Mazatlán es considerado actualmente como el primer lugar en desapariciones en Sinaloa, superando incluso a la capital del estado, Culiacán.

Cifras del Consejo Estatal de Seguridad Pública y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas revelan que del 1 de noviembre de 2028 al 30 de mayo de 2022, tiempo que lleva como Alcalde, se han registrado 524 desapariciones en Mazatlán, lo que duplica la cifra de asesinatos cometidos en este municipio.

HARÁ SU PROPIA INVESTIGACIÓN

Luis Guillermo Benítez Torres dijo que hará su propia investigación para opinar al respecto de este problema.

“Lo leía, pero muchas de las veces ni siquiera están documentados, yo voy a hacer mi propia investigación y con gusto les doy una opinión al respecto”, añadió .

“Muchas veces en las redes salen temas como éstos, que no encuentran a fulano, a mangano y realmente no es real, generan esa incertidumbre, que no nos conviene, eh, eso le genera un mal ambiente a la ciudad donde ya estamos posicionados en quinto lugar por Forbes como tendencia turística en México”.