$!Al cierre de la votación, Distrito 06 se reporta sin incidentes

Así mismo, indicó que la totalidad de las 547 casillas previstas para esta jornada fueron instaladas de forma correcta desde temprana hora, incluso aquellas ubicadas en zonas rurales con dificultad de comunicación.

En lo que respecta a la participación ciudadana, el vocal ejecutivo comentó que lo que a lo que a él le tocó ver durante un recorrido realizado por distintas casillas pertenecientes al sector, se mostró una baja afluencia.

“De lo que me a mi me tocó ver, fue que en las casillas especiales andaban por los 300 a 400 votos y en las básicas había entre 30 o 40 votos. Como un 10 por ciento de la participación, lo que a mi me tocó ver, que es muy poquito”, afirmó.

Sin embargo, precisó que es importante esperar a que se de a conocer el dato oficial con una muestra representativa a nivel nacional, el cual se dará a conocer por parte de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala cerca de las 22:00 horas.

Finalmente, el funcionario concluyó que de ser necesario un recuento de votos, tendría que haber de por medio una impugnación y una instrucción del tribunal correspondiente, por lo que se deberá de proceder con la normativa establecida.