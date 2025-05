$!Al Gobierno le falta decisión para resolver el problema de inseguridad en Sinaloa: Manuel Clouthier

”Esto no es de gente, gente nada más para la guerra y los mítines del PRI decía mi apá, entonces lo que se necesita son estrategias, se necesita decisión, se necesita querer resolver el problema enfrentándolo, negar la realidad no soluciona los problemas nunca”.

”Pero no es con discurso esto, ni negando la realidad, es con decisión y para esto es cuando tú te comprometes con algo y decides hacer algo le metes recursos, el metes tiempo, le metes inteligencia, te comprometes, ...¿usted cree que en meses se va arreglar lo que en décadas se descompuso por omisión y complicidad, yo estoy seguro que no, yo estoy seguro que a ésto le falta mucho, pero la parte grave es que si el Gobierno no se decide a recuperar la soberanía del estado de Sinaloa, si no se decide lograr ésto los grupos delincuenciales, el que sea, se van a fortalecer, no se van a debilitar, se van a fortalecer”.

Ya en su ponencia y ante preguntas de los asistentes dijo que se deben preguntar qué han aportado ellos al País y en su caso ha aportado mucho a la democracia mexicana, ha alzado la voz de manera permanente.

”Soy casi el único que ha manifestado el problema de la amenaza del crimen organizado a la incipiente democracia mexicana en su momento y lo vengo gritando desde el sexenio de Felipe Calderón con quien me confronté porque no se atrevió a combatir al Cártel de Sinaloa; hoy la realidad me da la razón ¿o no?, su Secretario de Seguridad detenido, el problema que estamos viendo los sinaloenses derivado precisamente de conflictos del Cártel de Sinaloa que ha crecido de manera espeluznante porque dejamos pasar 25 o más años sin haberle entrado al tema como debía tener que habersele entrado”, recalcó.

”Y yo soy el que más ha denunciado esto a nivel estatal, nacional, incluso internacional, que no me escuchen esa es otra historia y es problema de otro, no es problema mio, por otro lado conquisté el derecho humano de participación política de los ciudadanos no partidistas, derecho que tenemos todos los mexicanos y ese derecho lo tenemos, sin embargo, lo conquistamos, porque los derechos son como los músculos, si no se ejercitan, si no se ejercen se atrofian”.

Reiteró que los derechos se han conquistado en una lucha de muchos años de las y los mexicanos, pero desgraciadamente parece que no son muy buenos para ejercer esos derechos y para exigir los mismos.

”Pareciera que a los mexicanos ahorita los tienen adormecidos, México no puede cambiar sin exigencia y ahorita vamos a tocar en el tema empresarial, a título personal la única manera que puede uno mejorar como persona es exigiéndose, eso de que adelgace comiendo y aprenda inglés dormido y gane dinero sin trabajar son mentiras, la única forma de superarte es exigiéndote a ti mismo y en una empresa la única manera de mejorar como empresa, como institución es con exigencias”, recalcó.

”Y en un país la única forma de mejorar es con exigencias y resulta que los mexicanos aplauden en lugar de exigir a su Gobierno, de esa forma no tiene remedio el País, y no sólo yo (soy) el que tiene que seguir exigiendo, es todos lo que tenemos que aprender a exigir y aquí hay una clase empresarial importante que debería estarle exigiendo al Gobernador seguridad en el estado, y sin embargo, le están aplaudiendo y están cayendo también en el discurso que les están vendiendo las autoridades de que no hay que hablar mal, de que hay que hablar positivo, de baja la voz, por favor, así no puede mejorar nuestro Estado, así no pueden mejorar nuestras empresas, así no podemos mejorar nosotros si no es con exigencias, nada más que para exigir hay una contraparte ¿no?”

Precisó que libertad y responsabilidad son términos correlativos y van de la mano y exigir también significa el dar, el comprometerte y en tener la voz bien, por lo que importa es lo que hagan todos y “Maquío” decía que él no creía en el caudillismo, sino que él quería que todos empezaran a luchar por un México mejor y que solamente así habría terminado la misión de su padre.

”En otras palabras lo que falta son muchos ‘maquíos’, pero no ‘maquíos’ super héroes, eso no falta, eso no va funcionar porque los matan cuando vienen a Mazatlán y se acaba entonces la lucha, la pregunta sería tú bien dijiste, un líder y un partido, se murió el líder y dónde quedó el partido, y hablas de una oposición, tendrá que ser una oposición partidista, acabamos de tener un proceso electoral, estamos viviendo un proceso de destrucción institucional en el País y estamos callados, digo”, reiteró Clouthier Carrillo.

”Entonces creo que el grave problema es que los mexicanos y en particular los sinaloenses hemos normalizado la violencia, hemos normalizado la corrupción y hemos normalizado la mediocridad y dime tú si el modelo va dar, no podemos ser un país de primer mundo con ciudadanos del tercer mundo, no da, queremos ser ciudadanos de primer mundo tenemos que empezar por ser exigentes en el entendido de que igualmente como exigimos nos van a exigir”.