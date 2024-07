“Yo llegué aquí el martes de la semana pasada, este martes cumplo dos semanas; prácticamente aquí el enfoque que nosotros hemos tenido es con el turista, qué sepan que estamos abiertos, que sepan que el faro es y seguirá libre para todos, y obviamente darles las indicaciones necesarias para el cuidado del faro, lo que se permite, lo que no, desde no entrar con envolturas de comida, informarles sobre el servicio de baño, la venta de bebidas, etcétera”, dijo.

Por otro lado, el nuevo encargado declaró que le dieron la orden de presentarse para atender el Faro desde la Dirección General de Asipona (Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán), quién comenta que al momento de llegar al lugar, lo encontraron siendo un desastre y un caos, pues la gente del Patronato se había llevado casi todo.

“A mí la indicación que se me dio fue servicio al cliente, y que la gente sepa que estamos abiertos. Lo que sí hay que decir es que llego y me encuentro con un desastre; por ejemplo los baños, cuando llegamos no había jabón, no había papel, en los cestos de basura no había ni bolsas, la bomba de agua nos la dejaron descompuesta, entonces, entras al baño y era un caos”.

“¿Qué fue lo que hice de manera inmediata? Yo hablo con la gente de Asipona, les digo necesito que me manden papel de baño, escobas, trapeadores, jabón para lavar las manos, que me manden todo lo necesario y así lo hicieron; en menos de 10 minutos mandaron las cosas y pusimos a los muchachos a limpiar para que los baños estuvieran al 100 con los clientes, porque la gente paga sus 10 pesos y de repente no tenían papel, no tenían todo lo necesario, así qué eso fue lo primero con lo qué me encontré”, contó.

Juan Luis explicó que hicieron una evaluación general a fondo de la situación, dándose cuenta incluso se llevaron todo lo relacionado con jardinería, mantenimiento de equipos, oficinas como sillas, escritorios, mesas, microondas teléfonos y hasta el refrigerador, algo que califica como un acto de mala fe. No obstante, el encargado asegura que ya cuentan con lo necesario para dar un buen servicio a los visitantes que llegan al Cerro del Crestón.

“Ahorita nosotros estamos bien, tenemos lo necesario para atender a los clientes; lo que sí, es que quitamos de manera inmediata unos letreros que son para llamar en caso de emergencia, dicho procedimiento era que tú marcabas ese teléfono, te contestaban en la parte de abajo y con los radios inmediatamente el paramédico iba arriba o la persona encargada iba, y con eso se atendía el cliente”.

“Eso fue lo que no se llevaron, nos quitaron los teléfonos abajo; sin duda fue un acto de mala intención de su parte quitamos esos letreros de manera inmediata, y a los paramédicos los dejaron sin nada, las cosas con las que trabajan las trajeron ellos”, continuó.

“Ya estamos abiertos al 100%. Obviamente hay gente que viene acá con la curiosidad y nos dice que se está privatizando el faro, o con la duda de qué va a pasar en el futuro, pero para nada es verdad lo que se dice, el faro seguirá siendo gratuito, es un patrimonio de la ciudad mazatleca y de nuestros turistas, por eso lo que estamos haciendo en el día a día al cuidado de las cosas es estar procurando satisfacer las necesidades de nuestros turistas y locales”, añadió.

Sobre qué opina acerca de la decisión del Patronato de abandonar el Faro, Lizárraga comentó que no tiene la seguridad o verdad del porqué decidieron hacerlo, solo lamenta que no hayan podido llegar a un acuerdo con Asipona, o al menos dejar algunas indicaciones para ellos en lugar de recibirlos con instalaciones vacías.

“Yo no puedo decir si ellos (Patronato) trabajaron bien o mal, pero creo que lo que ellos debieron haber hecho es irse a sentar con el director de la Asipona, tal vez ponerse a sus órdenes o avisarles qué este será nuestro último día, o al menos llegar a una negociación. Creo que estuvo mal desde mi punto de vista que nos dejaran sin agua y con una bomba en mal estado; no puedo saber si fue a propósito o no porque yo no estuve aquí el día anterior, pero el caso es que no teníamos agua”.

“Estuvo bien que se llevaran la camioneta, que se llevaron las motos y todo eso, no pasa nada, pero se llevaron todo, hasta los señalamientos de qué se permite y que no se permite, los horarios de entrada y salida; por ejemplo las vallas no eran de ellos, estas vallas las trajo Asipona en dos días”.

“Prácticamente ellos dejaron el lugar como para que al día siguiente que llegara alguien, se metiera, tuviera un accidente allá arriba y pues que Dios te bendiga; eso a mí me parece muy mal, y ya como ellos se administraban, lo que hacían con su dinero y todo eso, no me corresponde a mi, pero pues llegamos aquí, sacamos la operación y aquí estamos cada día tratando de mejorar”, puntualizó.

EL MIRADOR SIGUE CERRADO

El encargado del Faro declaró que el Mirador aún se encuentra cerrado para el público, ya que aún se encuentra en mantenimiento y en evaluación para determinar su reapertura. Por otro lado, el cerro ya cuenta con horarios específicos para los visitantes, impuestas por la nueva administración de Asipona.

“El mirador todavía no está abierto, todavía se encuentra en mantenimiento; ya se está estipulando que aproximadamente como en un mes y medio pueda estar abierto. Se está haciendo la evaluación y todo lo necesario que se necesita hacer para tenerlo listo”.

“Nosotros normalmente la entrada la permitimos para nuestros clientes a partir de las 5 de la mañana; estamos hablando que a partir de 5:00 a 7:00, el 90% de los que vienen son gente local, mientras que los turistas ya empiezan a llegar después. La última subida es a las 18:00 horas, con 10 minutos para que cuando lleguen arriba vean el atardecer y cuando estén abajo no esté muy oscuro; los baños los cerramos a las 19:00 horas, apagamos la bomba y ahí queda”, finalizó.