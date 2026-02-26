$!Al ritmo de la banda, esperan a Sheinbaum en acceso principal al Aeropuerto de Mazatlán

En un ambiente de algarabía y emoción, cientos de personas se dieron cita en el acceso principal del Aeropuerto Internacional de Mazatlán Rafael Buelna con la esperanza de tener un acercamiento con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la cual arribará este jueves al puerto como parte de su gira de trabajo por el estado de Sinaloa.

Desde horas antes de su llegada, ciudadanos, simpatizantes y curiosos se dieron cita en el lugar para darle la bienvenida a la Mandataria federal, en una jornada que estuvo marcada por el entusiasmo del público y el ambiente festivo que caracterizó el recibimiento donde muchas personas acudieron con la expectativa de saludar a la Presidenta o presenciar de cerca su llegada al municipio.