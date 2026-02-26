$!Al ritmo de la banda, esperan a Sheinbaum en acceso principal al Aeropuerto de Mazatlán

En un ambiente de algarabía y emoción, cientos de personas se dieron cita en el acceso principal del Aeropuerto Internacional de Mazatlán Rafael Buelna con la esperanza de tener un acercamiento con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la cual arribará este jueves al puerto como parte de su gira de trabajo por el estado de Sinaloa.
Desde horas antes de su llegada, ciudadanos, simpatizantes y curiosos se dieron cita en el lugar para darle la bienvenida a la Mandataria federal, en una jornada que estuvo marcada por el entusiasmo del público y el ambiente festivo que caracterizó el recibimiento donde muchas personas acudieron con la expectativa de saludar a la Presidenta o presenciar de cerca su llegada al municipio.
Durante el encuentro, la música de banda en vivo acompañó la espera, lo que generó un ambiente animado entre los asistentes, quienes con porras, pancartas, saludos y muestras de apoyo, el público expresó su respaldo mientras aguardaba la llegada de la titular del Ejecutivo federal.
Asimismo, algunas personas aprovecharon la ocasión para acercarse con la intención de entregar peticiones personales o plantear inquietudes a la Presidenta, principalmente relacionadas con necesidades sociales y problemáticas que enfrentan en sus comunidades.
La visita de la Mandataria forma parte de una gira por la entidad que contempla recorridos en municipios como Mazatlán, San Ignacio y Culiacán, donde se prevé abordar temas prioritarios para la región, entre ellos seguridad, salud y programas de bienestar dirigidos a la población.