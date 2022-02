Alargan hasta el último minuto decisión sobre la celebración del Carnaval de Mazatlán

El Gobierno de Sinaloa decidió llevar, casi hasta el último minuto, la definición de la celebración del Carnaval de Mazatlán, decisión que se ha estado posponiendo desde que empezó el año.

El Gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que se reunión con el equipo técnico, que es un tema que se ha estado revisando todos los días y decidió que se hará una pausa para el tema de si se realiza o no el Carnaval en Mazatlán y podrían definirlo en otras dos semanas.

“Por ejemplo, tenemos un descenso en el contagio, pero estamos checando algo más, algo que no se ha reportado y que me imagino que ha estado ocurriendo durante la pandemia, los laboratorios particulares no estaban reportando debidamente los contagios”, señaló.

“Mira, en realidad no vamos a hacer ni decir ahora se cancela o se hace, mientras se aguante la organización, pues estará así; entonces vamos a estar en suspenso, una pausa, a propósito de las pausas, vamos a estar en una pausa para darle cabida a todas las opiniones, y si a los organizadores, no les genera un conflicto, quizás le genera más conflicto ahorita si decimos que se suspende”.

Rocha Moya aseguró que tocó el tema con su secretario particular, Alejandro Higuera Osuna, quien fue tres veces Presidente Municipal de Culiacán y conoce cómo se organiza el Carnaval.

“Yo le preguntaba que si se podía aguantar y aguanta un poco, estaríamos de la semana que entra hasta la otra semana. Todavía podemos aguantar mientras nos aguanten los organizadores”.

El mandatario señaló que sostendría una reunión con Luis Guillermo Benítez Torres, “El Químico”, Presidente Municipal de Mazatlán, para hablar sobre el tema.

“Vamos viendo las curvas, cómo están; les decía que hay un descenso en el contagio, hay un descenso, y el tema de la letalidad hay que revisarla, porque si revisas o concluyes aquellos datos no reportados por los laboratorios, vas a ver que el índice de letalidad es menor, pero no queremos decir hay que tomar la decisión”, recalcó.

Otro factor a tomar en cuenta, destacó, es el del color del semáforo epidemiológico que la Secretaría de Salud federal muestra de los estados del país.

“... pues será un indicador importante, si se aguanta para entonces, sería un indicador importante, pero no lo haríamos nosotros, lo harían a nivel nacional, si es amarillo... difícilmente vamos a bajar al verde, que el verde nos daría todas las posibilidades de hacerlo”, dijo.

Al Gobernador le preguntaron que si el color del semáforo se queda en naranja, que pasaría.

“Si estamos en naranja es muy inviable”, señaló.