La historia de los pingüinos no está del todo clara, pero algunos estudios recientes establecen que este grupo surgió en Nueva Zelanda y Australia, y no en la Antártida como se pensó mucho tiempo; lo que sugiere que ocuparon zonas templadas y luego se fueron hacía las frías aguas antárticas, antes de hacerlo a regiones con temperaturas más cálidas.

El tiempo de vida bajo cuidado humano es de 30 años.

Se alimentan de peces pequeños, principalmente la anchoveta.

Sus principales amenazas son causadas por el ser humano e incluyen: la sobrepesca de anchoveta, el calentamiento global, la extracción del guano donde anidan (para uso como fertilizante) y la contaminación. El pingüino de Humboldt tiene dos periodos de anidación, una, en la primavera austral de septiembre a diciembre y otra en el otoño austral de marzo a junio.

CURIOSIDADES

Su plumaje los protege tanto del calor como del frío. Para adaptarse a temperaturas extremas utiliza sus plumas las cuales tienen una longitud de 3 centímetros.

El color del pingüino tiene la función de camuflaje, vistos desde arriba contrasta con el fondo marino y eso los protege de depredadores, de modo contrario el blanco de su parte delantera se pierde entre la claridad del mar.

Los pingüinos pueden nadar distancias de hasta 100 kilómetros al día.

Presentan parches de piel desnuda de color rosa en la cara, patas y en ocasiones bajo las alas que les ayudan a mantenerse frescos en lugares cálidos.

Anidan en madrigueras que escarban en el guano (excremento de aves marinas) o entre las rocas de la costa.

Tienen una glándula especial que les ayuda a eliminar el exceso de sal al beber agua de mar.

Generalmente los pingüinos de Humboldt viven monógamos toda la vida. Las parejas suelen reafirmar su cohesión periódicamente a través de “comportamiento ritual.

”Una vez que se emparejan, pasan mucho tiempo juntos. Duermen juntos, se acicalan el uno al otro y se llaman mediante una vocalización que solo ellos pueden identificar.

Su vocalización más reconocida suena muy parecido al rebuzno de un burro, y ambos sexos pueden emitirla.

Acciones para protegerlos

Infórmate y haz conciencia sobre el estado de la fauna silvestre y su posible extinción.

Deposita la basura en su lugar.

Respeta las áreas protegidas y reservas naturales.

Evita y denuncia actividades ilegales con especies en peligro.

Difunde lo aprendido a favor de las especies.

