$!Alberto Guadalupe es el primer bebé en nacer este 2025 en Mazatlán

Llena de alegría, Marisela de Jesús expresó sentirse dichosa de haber traído al mundo a Alberto Guadalupe sin ninguna complicación, aunque no esperaba que el parto fuera a darse justamente el primer día del año.

“No sabía que eran las contracciones. Ya estaba acostada, traía dolorcitos y le mandé mensajes a mi doctor, que me dijo que viniera para checarme y ya cuando llegamos aquí se me rompió la fuente y ya me quedé”, comentó.

Fue por la noche del 31 cuando Marisela de Jesús comenzó a sentir incomodidad y molestias, por lo que se trasladó a este hospital donde fue recibida, internada y atendida hasta que su bebé nació.

Quien estuvo en todo momento a su lado desde las contracciones hasta tener a Alberto Guadalupe en sus manos, fue su esposo Jorge Alberto, el cual le brindo apoyo y seguridad a Marisela durante todo este proceso.

Para después del mediodía se tenía programado dar de alta a Marisela de Jesús, quien acompañada por su esposo se preparaban para volver a casa y reunirse con el resto de su familia, para poder presentarles a su nuevo integrante.

Para el matrimonio, Alberto Guadalupe es el tercer hijo de la familia, integrada por hermanos Aldo de Jesús y Sabine Nicole, por lo que la llegada de este nuevo integrante en esta fecha, mantiene la esperanza de que presagie un año positivo para la familia.