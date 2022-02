Alcalde asegura que no hay irregularidades en gasto observado por la ASF a la cuenta pública 2020 de Mazatlán

Ante la observación que hizo la Auditoría Superior de la Federación al Ayuntamiento de Mazatlán por 823 millones de pesos en la cuenta pública de 2020, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que no hay nada indebido, y que en su momento se va a demostrar.

En noviembre pasado, tras la revisión preliminar que hizo la ASF a la misma cuenta pública por el mismo monto, el Presidente Municipal dijo que se aclararía, pero hoy de nuevo se le hace la observación, y respondió lo mismo.

“Es un tema, por ejemplo, ese es pago de salarios a trabajadores que por equis razones se han entrampado en aclararlo, estamos trabajando en resolverlo, no hay nada indebido, en su momento lo vamos a demostrar”, dijo Benítez Torres en entrevista.

Añadió que desde hace meses se trabaja en aclarar dichas observaciones y se sigue en esos tratos, pero todo se va arreglar.

“Yo no me preocupo, porque insisto, no tengo cola que me pisen, me han buscado en tres años y medio y no me encuentran ni me van a encontrar, soy honesto, honesto, (no hay irregularidades, simplemente se tiene que) aclarar, lo están tratando directamente con los auditores, abogados, aclarando porqué no se recibe si siempre se ha recibido así”, reiteró el Alcalde de Mazatlán.