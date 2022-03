Alcalde busca que Mazatlán sea sede del concurso de belleza Miss México; la representante de Sinaloa es porteña

Tras el paso del Carnaval Internacional 2022, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres anunció que gestiona que se realice el certamen de belleza Miss México en Mazatlán, en su edición de este año.

“Estoy tocando puertas, quiero traer el Miss México, tenemos una Miss Sinaloa mazatleca que tiene todo el perfil para ganar el Miss México, ¿qué significa?, ayudar a una compañera, a una amiga que fue la primera Reina (del Carnaval) que tuvimos cuando yo llegué de Presidente (Municipal) y llevaría el nombre de Mazatlán muy lejos promocionalmente, y no nos costaría mucho más que apoyarla “, expresó Benítez Torres.

“Ella es una mujer disciplinada, trabajadora, preparada, es doctora, entonces queremos ayudar a que logre ese objetivo”.

En entrevista la mañana de este jueves con personal de medios de comunicación, manifestó que Mazatlán tiene la capacidad para organizar este evento, tiene todo, es una ciudad rica que no había crecido porque no había voluntad de nadie para ello.

“Estamos preparados (para organizar Miss México), si ya sacamos adelante el Carnaval, y les doy cifras, el jueves 24 (de febrero) que inició en Carnaval, a reserva de que me lo confirmen, teníamos 313 casos de Covid-19 activos, hoy tenemos 203, sigue a la baja, no significa que siga esa tendencia, yo entiendo que tiene que elevarse un poquito, es normal, pero no va a pasar de eso, estamos vacunados y el Presidente lo dice: ‘esto ya pasó, la luz se ve al final del túnel y hay que darle vuelta a la hoja y ponernos a trabajar, hay que ponernos a trabajar”, continuó.

Benítez Torres reiteró que hay condiciones para que se realice el certamen de belleza Miss México 2022 en Mazatlán, y hay tiempo todavía para su organización.

“Hay tiempo todavía y definitivamente ni siquiera tienen (la empresa que realiza este evento) la fecha fija de cuándo va a ser y no tenían ningún interesado en entrarle, yo ya levanté la mano”.

El 13 de febrero la mazatleca Karla Rivas se coronó como Miss Sinaloa 2021, en un certamen realizado en Culiacán, que la acredita para representar a la entidad en el certamen Miss México 2022.

La joven mazatleca también se tituló como Médico General y actualmente ejerce en el Hospital Militar Regional de Especialidades, con sede en Mazatlán.

También es bailarina profesional de Ballet Clásico y en el 2019 fue la Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán.

Benítez Torres también dio a conocer que la Comuna ya está lista para los demás eventos que vienen, como Semana Santa, Semana de la Troca, Semana de la Moto, un evento de la comunidad LGBT con su organización mundial, entre otros.

Dijo no tener a la mano las cifras de lo que se invirtió en el Carnaval 2022, la Comuna tampoco ha dado a conocer públicamente cuánto se invirtió en el Carnaval del 2020.

“Pues las cifras no las tengo a la mano, pero independientemente de lo invertido es lo que vamos a ganar como ciudad, Mazatlán sale adelante, es la fiesta de la ciudad, no es una inversión para lucrar, (es) para que el pueblo se divierta y el pueblo gane”, enfatizó Benítez Torres.

En otro orden de ideas, manifestó que este jueves se reunió con un empresario proveniente de Cancún que se dedica al arte, a las galerías, y vio que es necesario en Mazatlán abrir esas oportunidades, que hay pocas en el País.

“No sé si ven ustedes que en los grandes destinos turísticos que las galerías generan mucho dinero, el turismo de clase que tiene actividades y que se puede dar esos lujos genera muchos recursos comprando y vendiendo arte, entonces vamos a buscar esos espacios también”, añadió el Presidente Municipal.